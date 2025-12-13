خبرگزاری کار ایران
فوری: محل بازی تراکتور_پرسپولیس مشخص شد

بازی تراکتور و پرسپولیس خارج از استادیوم بنیان دیزل برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در حالی که هواداران تراکتور امیدوار بودند که دیدار این تیم مقابل پرسپولیس سرانجام در ورزشگاه یادگار امام برگزار شود اما امروز کمیسیون ورزش تبریز در نامه رسمی اعلام کرد که این ورزشگاه نمیتواند میزبان دیدار با پرسپولیس باشد. 

به این ترتیب تراکتور مجبور است دیدار حساس جام حذفی مقابل پرسپولیس را هم در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار کند که در چند هفته گذشته استادیوم مطلوب این تیم نبوده و نتایج ضعیفی در آن رقم خورده است. 

اما حالا طبق آخرین اخبار این دیدار در استادیوم بنیان دیزل برگزار خواهد شد و تراکتور در دومین بازی فصل مقابل پرسپولیس هم امکان حضور ۷۰ هزار نفری را نخواهد داشت. 

نکته مهم اینکه مدیر کل ورزش استان وعده داده بود که بازی لیگ برتر با پرسپولیس هم در یادگار برگزار خواهد شد اما حالا حتی دو ماه بعد از آن هم ورزشگاه یادگار آماده نشده است. 

نکته منفی برای تراکتور اینکه این تیم در این استادیوم دو تیم پرسپولیس و استقلال را در این فصل شکست نداده است. 

بنا بر اعلام مسئولان، ورزشگاه یادگار وضعیت چمن مناسبی ندارد و در صورت انجام بازی دوباره با آفت‌زدگی مواجه خواهد شد.

