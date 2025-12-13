خبرگزاری کار ایران
نقش کلیدی پیام نیازمند در روند دفاعی پرسپولیس

عملکرد پیام نیازمند در فصل جاری لیگ برتر نشان می‌دهد پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری به ثبات و واکنش‌های او تکیه کرده است.

به گزارش ایلنا،  بررسی آمار عملکرد پیام نیازمند در فصل جاری نشان می‌دهد پرسپولیس در شرایطی که ساختار دفاعی‌اش با ناهماهنگی‌های آشکار روبه‌رو بوده، اتکای زیادی به آمادگی و تمرکز این دروازه‌بان داشته است. نیازمند در ۱۲ دیدار به میدان رفته و موفق شده در ۷ مسابقه دروازه تیمش را بسته نگه دارد. اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که به بسته نگه‌داشتن دروازه مقابل حریفان مهمی مانند استقلال و سپاهان توجه کنیم.

در این فصل تنها در دیدارهای فولاد، گل‌گهر، تراکتور، شمس‌آذر و خیبر دروازه او باز شد و از میان آنها فقط خیبر توانست بیش از یک بار دروازه نیازمند را فتح کند. این عملکرد در حالی ثبت شده که خط دفاعی پرسپولیس برخلاف سال‌های گذشته ثبات لازم را نداشته و بارها زیر فشار حملات رقبا قرار گرفته است. همین مسئله باعث شده واکنش‌های نیازمند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت بازی‌ها ایفا کند و بسیاری از امتیازات حساس تیم مستقیماً تحت تاثیر عملکرد او به دست بیاید.

نیازمند که در لیگ بیستم با ۱۷ کلین‌شیت موفق به کسب دستکش طلایی شده بود، اکنون دوباره در مسیر تکرار یا حتی عبور از آن رکورد قرار گرفته است. رقابت نزدیک با دروازه‌بان‌هایی مانند علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی نیز انگیزه بیشتری برای حفظ آمادگی در او ایجاد کرده است. مرور فصل‌های اخیر لیگ برتر نشان می‌دهد تیم‌هایی که آمار دفاعی برتری داشته‌اند، معمولاً در پایان فصل به قهرمانی رسیده‌اند و پرسپولیس امیدوار است با تداوم درخشش پیام نیازمند بار دیگر به این مسیر موفقیت بازگردد.

