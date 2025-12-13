خبرگزاری کار ایران
رویارویی با تایلند در دیدار رده بندی

شکست گلبال پسران ایران برابر قزاقستان

تیم ملی گلبال پسران ایران در چارچوب بازیهای پاراآسیایی جوانان برابر قزاقستان شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند.

به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان که در شهر دبی امارات جریان دارد، تیم گلبال پسران ایران مقابل قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد.

در این بازی تلاش دو تیم در ۱۲ دقیقه نخست به تساوی ۵ بر ۵ انجامید اما در زمان دوم بازی این قزاقستان بود که موفق شد با دو گل به پیروزی برسد و در مجموع ۷ بر ۵ ایران را شکست دهد.

بازی بعدی تیم ملی گلبال ایران در دیدار رده بندی مقابل تایلند انجام خواهد شد. تیم  تایلند در دیگر دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر یک  مقابل کره جنوبی شکست خورده است.

