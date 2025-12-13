خبرگزاری کار ایران
سومین برنز در دوبل کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان

یک مدال برنز دیگر در کارنامه پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ثبت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز در روز پایانی بازی‌های پاراآسیایی جوانان، صبح امروز تیم دو نفره پسران ایران در کلاس ۸ با ترکیب امیر همایون چوگانیان و بنیامین وحیدی برابر تیم دوبل ژاپن قرار گرفت.

در این رقابت تیم کشورمان ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز این دوره از بازی‌ها دست یافت.

پیش از این، دو تیم دیگر ایران در بخش دوبل به برنز رسیده بودند. همچنین تا ساعتی دیگر تیم دوبل آرشام رمضانی و علی راستی در فینال کلاس ۱۴ به میدان خواهد رفت.

