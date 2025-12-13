خبرگزاری کار ایران
احتمال بازگشت مهاجم خارجی به ترکیب استقلال

داکنز نازون آخرین مراحل آماده سازی خود را برای بازگشت به ترکیب استقلال پشت سر می‌گذارد.

به گزارش ایلنا، داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی استقلال که به دلیل مصدومیت مدتی از همراهی تیمش بازمانده بود، اکنون با بهبودی کامل آسیب‌دیدگی‌اش آماده بازگشت به میادین است. نازون با انتشار تصویری در اینستاگرام و استفاده از کلمه «BACK» خبر از پایان دوره مصدومیت و آمادگی برای بازی برای استقلال داده است. او طی روزهای اخیر نیز حضوری فعال در تمرینات تیم داشته است.

استقلال این روزها خود را برای دیدار لیگ برتر با خیبر خرم‌آباد و سپس مسابقه لیگ قهرمانان 2 آسیا مقابل المحرق بحرین آماده می‌کند. در حالی که نازون رسما آماده بازی شده، هنوز مشخص نیست آیا به ترکیب اصلی خواهد رسید و جایگزین سحرخیزان می‌شود یا اینکه مثل هفته‌های گذشته، حضورش محدود به نیمه دوم خواهد بود.

مهاجم هائیتی از زمان پیوستن به استقلال نتوانسته انتظارات هواداران را برآورده کند و هنوز گلی با پیراهن آبی‌ها به ثمر نرسانده است. هواداران امیدوارند بازگشت او فرصت تازه‌ای برای تیم و بازگشت به فرم گلزنی ایجاد کند، هرچند حضور او در نیمه دوم دیدار با خیبر احتمالا محتاطانه و با هدف آماده‌سازی برای مسابقات حساس آتی خواهد بود.

این در حالی است که سحرخیزان نیز در هفته های اخیر عملکرد پرنوسانی را از خود به ثبت رسانده و احتمالا با آماده شدن نازون، معادلات خط حمله استقلال هم تغییر خواهد کرد.

