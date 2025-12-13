استقبال شاهرخ خان از مسی و سوارز: رونمایی از مجسمه 21 متری ستاره آرژانتینی در هند

به گزارش ایلنا، لیونل مسی، فوق‌ستاره فوتبال جهان، روز شنبه در جریان سفر خود به هند از مجسمه 21 متری‌اش در شهر کلکته رونمایی کرد. این مراسم با حضور شاهرخ خان، بازیگر مطرح بالیوود، و لوئیس سوارز، مهاجم اروگوئه‌ای فوتبال، برگزار شد.

شاهرخ خان در ورزشگاه سالت‌لیک کلکته حضور داشت تا در رویدادی ویژه که به افتخار مسی برگزار می‌شود شرکت کند. این بازیگر ۶۰ ساله قرار است امروز در کنار اسطوره آرژانتینی فوتبال روی صحنه برود؛ رویدادی که تلفیقی از دنیای ورزش و سینما را رقم خواهد زد.

در ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، شاهرخ خان هنگام خروج از فرودگاه کلکته دیده می‌شود. او همچنین یکی از مالکان باشگاه کالکاتا نایت رایدرز در لیگ برتر کریکت هند (IPL) به‌شمار می‌رود.

آغاز تور «GOAT Tour of India 2025»

کلکته نخستین مقصد مسی در تور فشرده او با عنوان GOAT Tour of India 2025 است. این تور پس از کلکته، شهرهای احمدآباد، بمبئی و دهلی نو را نیز در بر خواهد گرفت.

مسی پس از ۱۴ سال بار دیگر به شهر کلکته سفر کرده است. آخرین حضور او در هند به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که به‌عنوان کاپیتان تیم ملی آرژانتین در دیداری دوستانه مقابل ونزوئلا در ورزشگاه سالت‌لیک به میدان رفت.

برنامه‌های ویژه به افتخار مسی

قرار است مسی در سفر یک‌روزه خود به کلکته، در ورزشگاه سالت‌لیک با حضور ماماتا بانرجی، وزیر ارشد ایالت بنگال غربی، مورد تقدیر قرار بگیرد. همچنین به افتخار این اسطوره فوتبال، یک تورنمنت هفت‌نفره با عنوان GOAT Cup در این ورزشگاه برگزار خواهد شد.

ورزشگاه سالت‌لیک برای دومین بار میزبان مسی خواهد بود. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، او قرار است در این رویداد با چهره‌های سرشناس ورزش هند از جمله سوراو گنگولی، بایچونگ بوتیا و لیاندر پائس دیدار کند.

همچنین برگزاری یک کارگاه آموزشی برای کودکان و افتتاح یک کلینیک فوتبال از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر اعلام شده است.

انتهای پیام/