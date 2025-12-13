معادله مهم پرسپولیس در خط دفاعی

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را پس از پیروزی پرسپولیس برابر پیکان، درباره تغییرات ترکیب تیم توضیحاتی ارائه داد که می‌تواند نشانه‌ای از چرخش در خط دفاعی سرخ‌ها باشد. سرمربی برزیلی اعلام کرد به دلیل فشردگی مسابقات، خستگی بازیکنان و زمان کوتاه آماده‌سازی، تصمیم گرفته از نفراتی استفاده کند که در هفته‌های گذشته کمتر به میدان رفته بودند.

مهم‌ترین تغییر پرسپولیس در خط دفاعی، حضور حسین ابرقویی به‌جای مرتضی پورعلی‌گنجی در قلب خط دفاع بود‌. پورعلی‌گنجی پس از دربی سنگین هفته قبل نیاز به استراحت بیشتری داشت و اوسمار ترجیح داد روس او ریسک نکند.

با این حال، نمایش قابل قبول ابرقویی در این بازی باعث شده حالا یک سؤال جدی مطرح شود. اینکه آیا اوسمار در ادامه فصل مدافعان میانی‌اش را به‌صورت چرخشی استفاده خواهد کرد یا ابرقویی توانسته جایگاه ثابتی برای خود دست‌وپا کند؟

پورعلی‌گنجی یکی از باتجربه‌ترین مدافعان پرسپولیس محسوب می‌شودداما حضور ابرقویی می‌تواند رقابت را در این پست حساس افزایش دهد. تصمیم نهایی اوسمار در بازی‌های آینده مشخص خواهد کرد آیا این تغییر صرفاً مقطعی بوده یا آغاز یک چینش تازه در قلب دفاع سرخ‌ها است.

پرسپولیس در دو بازی گذشته برابر استقلال و پیکان گلی دریافت نکرده اما خط دفاعی پرسپولیس به خصوص روی شروع مجددها متزلزل نشان داده و اوسمار در اندیشه پیدا کردن کم اشتباه‌ترین فرم بازی و ساختار دفاعی خواهد بود.

