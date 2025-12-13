پرسپولیس در خطر محرومیت سه ستاره!

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در آستانه دیدار مهم مقابل آلومینیوم، با یک نگرانی تازه روبه‌رو شده است. سه بازیکن این تیم در شرایطی قرار دارند که با دریافت یک کارت زرد دیگر، بازی بعدی را از دست خواهند داد و باید با احتیاط بیشتری وارد زمین شوند.

بر اساس آمار کارت‌ها، علی علیپور، تیوی بیفوما و میلاد محمدی هر سه تاکنون سه کارت زرد دریافت کرده‌اند و در آستانه محرومیت قرار دارند. در این میان، میلاد محمدی و بیفوما در دیدار اخیر برابر پیکان کارت زرد گرفتند تا شرایط‌شان حساس‌تر از قبل شود.

پرسپولیس در هفته گذشته سروش رفیعی را به علت محرومیت در اختیار نداشت و اگر این سه بازیکن در بازی این هفته کارت بگیرند یک جلسه محروم می‌شوند.

علیپور به‌عنوان مهاجم اصلی تیم، بیفوما به‌عنوان یکی از گزینه‌های سرعتی در خط حمله و میلاد محمدی در سمت چپ خط دفاع، هر سه نقش‌های کلیدی در ساختار تیم دارند و کادرفنی امیدوار است بدون دریافت کارت، این بازی را پشت سر بگذارند.

