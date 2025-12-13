محمد صلاح به لیست لیورپول برگشت

به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت پس از گفت‌وگویی که با ستاره مصری تیمش داشت، نام او را در فهرست بازیکنان لیورپول برای دیدار مقابل برایتون قرار داد؛ تصمیمی که نشان می‌دهد اختلاف کوتاه‌مدت میان طرفین فعلاً برطرف شده است.

سرمربی لیورپول پیش از بازی حساس این هفته تصمیم مهمی گرفت؛ تصمیمی که پیام روشنی دارد: تنشی که در روزهای اخیر خبرساز شده بود، فعلاً فروکش کرده است. محمد صلاح که در دیدار میان‌هفته لیگ قهرمانان اروپا مقابل اینتر میلان از ترکیب کنار گذاشته شده بود، حالا دوباره به جمع بازیکنان تیم بازمی‌گردد.

اسکای اسپورتس در گزارش اختصاصی خود اعلام کرد حذف صلاح از لیست بازی با اینتر، پس از مصاحبه‌ای جنجالی و در ادامه تصمیم فنی اشلوت اتفاق افتاد. اما گفت‌وگوی سازنده‌ای که روز جمعه میان سرمربی و مهاجم مصری برگزار شد، مسیر ماجرا را تغییر داد و زمینه‌ساز بازگشت او شد.

اشلوت پس از این جلسه در نشست خبری تأکید کرد دلیلی برای پایان همکاری با صلاح نمی‌بیند و معتقد است این بازیکن همچنان بخش مهمی از پروژه لیورپول است؛ حتی با وجود صحبت‌هایی که پیش‌تر از سرد شدن رابطه میان آن‌ها حکایت داشت.

سرمربی لیورپول همچنین توضیح داد که کنار گذاشتن صلاح در دیدار قبلی، بیشتر به شرایط خاص تیم و برنامه‌ریزی برای جام ملت‌های آفریقا مربوط بوده است؛ رقابت‌هایی که به‌زودی صلاح را برای مدتی از لیورپول دور می‌کند و مدیریت دقایق بازی او را به مسئله‌ای حساس تبدیل کرده است.

حالا با اضافه شدن دوباره صلاح به فهرست تیم، لیورپول پیش از مصاف با برایتون به آرامش نسبی رسیده؛ بحرانی که می‌توانست بزرگ‌تر شود، فعلاً با گفت‌وگو مهار شده و نشانه‌ای است از اینکه مسیر مشترک آرنه اشلوت و محمد صلاح هنوز ادامه دارد.

