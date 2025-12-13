خبرگزاری کار ایران
استوری جالب دنیس اکرت با زبان فارسی!
دنیس اکرت، مهاجم ایرانی‌الاصلی که بحث حضورش در تیم ملی مطرح شده یک استوری به زبان فارسی منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، طی هفته‌های اخیر بحث دعوت از دنیس اکرت آینسا، مهاجم دو ملیتی آلمانی- اسپانیایی و ایرانی ‌الاصل به تیم ملی در اردوی فروردین‌ماه و پیش از جام جهانی 2026 مطرح شد، اما این بازیکن هیچ واکنشی به چنین موضوعی نداشت تا اینکه روز جمعه تلویحا از علاقه‌اش به حضور در ایران حرف صحبت کرد.

اکرت که تجربه بازی در لالیگا اسپانیا همراه با سلتاویگو، اکسلسیور هلند و باشگاه‌های آلمانیِ کُلن، مونشن گلادباخ و اینگولشتات را در کارنامه دارد و اکنون نیز برای چهارمین فصل متوالی در ژوپیر لیگ بلژیک به میدان می‌رود و عملکرد موفقی داشته، به شکل غیرمستقیم نسبت به حضور در تیم ملی ایران ابراز علاقه کرد.

نکته جالب توجه برای این مهاجم 28 ساله دو ملیتی، اینجاست که او برادرزاده آناهیتا درگاهی، بازیگر سرشناس تئاتر و سینما هم هست که مطرح شدن چنین موضوعی در  فضای مجازی کاری کرد تا شایعات عجیبی طی یکی، دو روز اخیر درباره مشورت این هنرمند به دنیس اکرت برای عدم حضور در تیم ملی مطرح شود.

اکرت که فصل خوبی در استاندارد لیژ بلژیک سپری می‌کند و علاوه بر حضور ثابت در دیدار جمعه شب مقابل لوون، در دو دیدار اخیرشان در ژوپیر لیگ و جام حذفی نیز دو گل به ثمر رساند و روی یک گل تاثیرگذاری داشت، نسبت به شایعه مطرح شده در خصوص مخالفت عمه‌اش «آناهیتا درگاهی» برای عدم حضور در تیم ملی ایران واکنش سریع نشان داد.

دنیس اکرت با انتشار یک استوری اینستاگرامی که نوشتن آن با زبان فارسی جالب توجه بود، عنوان کرد: «عمه‌ام آناهیتا کسی است که در همه چیز از من حمایت می‌کند. خبرهایی که می‌گویند او از من حمایت نمی‌کند، کاملا جعلی هستند. من به داشتن چنین عمه‌ی فوق‌العاده‌ای افتخار می‌کنم.»

درج این پیام از سوی اکرت با متن فارسی که برای نخستین بار اتفاق افتاده، نشان می‌دهد که او ضمن رد غیرمستقیم شایعات عجیب پیرامون مباحث مطرح شده، علاقه‌مند برای حضور در ایران هم هست و نوشته او چنین موضوعی را به طور واضح نشان می‌دهد.

اکرت که در فصل جاری دو گل در ژوپیر لیگ و دو گل در جام حذفی بلژیک به ثمر رسانده، با این پیام نشان داد که احتمالا باید منتظر حضورش در اردوی فروردین‌ماه تیم ملی در صورت صادر شدن پاسپورت او باشیم؛ اتفاقی که می‌تواند بحث انتخاب مهاجمان ایران برای جام جهانی 2026 را هم مورد بحث قرار بدهد.

استوری جالب دنیس اکرت با زبان فارسی!

اخبار مرتبط
