۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
تیم‌های پاراتنیس روی میز دوبل دختران و پسران به مدال برنز در بازی‌های پاراآسیایی جوانان رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، در روز سوم از بازی‌های پاراآسیایی جوانان و در رشته پاراتنیس روی میز، تیم دوبل دختران ایران با ترکیب حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی در مرحله نیمه نهایی کلاس ۱۴ به مصاف تیم ژاپن رفت و با قبول شکست ۳ بر صفر از صعود به فینال باز ماند و به مدال برنز بسنده کرد.

همچنین در بخش پسران و از مرحله نیمه‌نهایی کلاس ۱۴، تیم دو نفره طاها خسروی و علی سامخانیان در جدال با تیم دوبل چین تایپه ۳ بر یک مغلوب شد و یک برنز دیگر برای ایران کسب کند.

