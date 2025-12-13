خداحافظی اجباری ستاره سابق چلسی بعد از حمله قلبی
اسکار، هافبک پیشین چلسی و ملیپوش سابق برزیل، پس از تشخیص یک نارسایی قلبی تصمیم گرفته در ۳۴ سالگی از فوتبال خداحافظی کند.
به گزارش ایلنا، منابع خبری در برزیل اعلام کردند اسکار، ستاره سابق تیمهای چلسی و شانگهای پورت، تصمیم گرفته به دلیل مشکلات قلبی از میادین فوتبال کنارهگیری کند.
این بازیکن ماه گذشته در تمرینات تیم سائوپائولو بهطور ناگهانی از هوش رفت و پس از انجام آزمایشهای تخصصی، پزشکان ابتلای او به سنکوپ وازوواگال (Vasovagal Syncope) را تأیید کردند؛ عارضهای که موجب افت ناگهانی فشار خون و بیهوشی موقت میشود.
باشگاه سائوپائولو در بیانیهای رسمی اعلام کرده بود:«نتایج آزمایشهای گسترده بیمارستانی، تشخیص سنکوپ وازوواگال را تأیید کرد.» این بیماری در صورت درمان مناسب، تهدیدکننده حیات نیست و معمولاً با مصرف دارو یا انجام یک عمل جزئی برای ترمیم گره عصبی کنترل میشود.
مشورت با خانواده و تصمیم برای بازنشستگی
بر اساس گزارش شبکه برزیلی Globo، اسکار طی هفتههای گذشته با خانواده و مدیران باشگاه درباره آینده خود گفتوگو کرده و در نهایت تصمیم به پایان دوران حرفهای خود گرفته است.
منابع نزدیک به باشگاه نیز به نقل از دیلی میل نوشتهاند که این هافبک برزیلی تصمیم خود را به اطلاع مسئولان سائوپائولو رسانده تا آنها بتوانند برای فصل آینده برنامهریزی کنند. پیش بینی میشود طی روزهای آینده بیانیه رسمی مشترکی از سوی اسکار و باشگاه منتشر شود.
اسکار پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، مرخص شد و هفته گذشته برای دیدار با همتیمیها و اعضای کادر فنی به محل تمرین سائوپائولو بازگشت.
رسانههای محلی گزارش دادهاند که او از ماه اوت تحت درمان دارویی برای کنترل وضعیت قلبی خود بوده و خانوادهاش از او خواستهاند سلامت و آیندهاش را در اولویت قرار دهد.
در همین حال، گفته میشود باشگاه سائوپائولو نیز آمادگی دارد در صورت تمایل اسکار به پایان دوران بازیگری، قرارداد او را بهصورت دوستانه فسخ کند.
پایان مسیری درخشان
اسکار دسامبر سال گذشته پس از ۸ سال حضور در فوتبال چین و کسب درآمدی حدود ۱۵۰ میلیون پوندی از تیم شانگهای پورت، به باشگاه دوران نوجوانیاش بازگشت. او پیش از آن بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ با پیراهن چلسی در لیگ برتر انگلیس درخشید و یکی از چهرههای تأثیرگذار تیم ژوزه مورینیو محسوب میشد.