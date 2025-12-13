خبرگزاری کار ایران
واکنش اتحادیه جهانی کشتی به بازگشت حسن یزدانی

حسن یزدانی پس از نزدیک به 500 روز در وزن جدید کشتی گرفت.

به گزارش ایلنا، اتحادیه جهانی کشتی در پستی در صفحه اینستاگرام خود به بازگشت حسن یزدانی واکنش نشان داد. این اتحادیه در صفحه خود نوشت، حسن یزدانی پس از نزدیک به 500 روز دوری از تشک، در مسابقات لیگ و در وزن جدید (97 کیلوگرم) به میادین کشتی بازگشت.

حسن یزدانی دارنده 10 مدال طلا،‌ نقره و برنز المپیک و جهان پس از مصدومیت مجدد از ناحیه کتف با پیگیری و حمایت فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی شانه خود را در فرانسه عمل جراحی کرد و خوشبختانه پس از بهبود کامل دیروز در 2 کشتی به پیروزی رسید.

