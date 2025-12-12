به گزارش ایلنا، در سومین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، نتایج بخشی از مسابقات پارادوومیدانی ایران توسط کمیته برگزاری تایید شد و ۱۲ ورزشکار کشورمان موفق به کسب مدال شدند.

در بخش پسران، رضا نیک‌سیرت با رکورد ۲۲.۷۵ متر در پرتاب نیزه کلاس F۵۲ تا F۵۷ نقره گرفت؛ ابوالفضل خسروی و آرمین صالحی در پرتاب دیسک کلاس F۳۲ تا F۳۴ به ترتیب طلا و برنز گرفتند؛ محمد پارسا سهرابی در پرتاب وزنه کلاس F۴۲ تا F۶۴ مدال طلا را کسب کرد و پرهام جعفری و حسین ادیب در پرتاب دیسک کلاس F۵۱ تا F۵۷ به ترتیب نقره و برنز گرفتند.

در بخش دختران، فاطمه رستمی و فاطمه بازیار در پرتاب وزنه کلاس F۵۲ تا F۵۷ به ترتیب نقره و برنز گرفتند؛ زهرا ایمانی و نازنین زهرا خسروی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱ تا F۱۳ به ترتیب طلا و نقره شدند؛ هانیه حق نظری در پرتاب وزنه کلاس F۳۲ تا F۳۴ طلا گرفت و هستی شکوری در پرتاب وزنه کلاس F۵۲ تا F۵۷ مدال نقره را از آن خود کرد. این نتایج بخشی از عملکرد موفق تیم پارادوومیدانی ایران در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان محسوب می‌شود.

