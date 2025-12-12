خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۲ مدال‌آور پارادوومیدانی ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان

۱۲ مدال‌آور پارادوومیدانی ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
کد خبر : 1726534
لینک کوتاه کپی شد.

نتایج تایید شده مسابقات پارادوومیدانی در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ نشان از کسب ۱۲ مدال توسط نمایندگان ایران دارد.

به گزارش ایلنا، در سومین روز از پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان، نتایج بخشی از مسابقات پارادوومیدانی ایران توسط کمیته برگزاری تایید شد و ۱۲ ورزشکار کشورمان موفق به کسب مدال شدند.

در بخش پسران، رضا نیک‌سیرت با رکورد ۲۲.۷۵ متر در پرتاب نیزه کلاس F۵۲ تا F۵۷ نقره گرفت؛ ابوالفضل خسروی و آرمین صالحی در پرتاب دیسک کلاس F۳۲ تا F۳۴ به ترتیب طلا و برنز گرفتند؛ محمد پارسا سهرابی در پرتاب وزنه کلاس F۴۲ تا F۶۴ مدال طلا را کسب کرد و پرهام جعفری و حسین ادیب در پرتاب دیسک کلاس F۵۱ تا F۵۷ به ترتیب نقره و برنز گرفتند.

در بخش دختران، فاطمه رستمی و فاطمه بازیار در پرتاب وزنه کلاس F۵۲ تا F۵۷ به ترتیب نقره و برنز گرفتند؛ زهرا ایمانی و نازنین زهرا خسروی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱ تا F۱۳ به ترتیب طلا و نقره شدند؛ هانیه حق نظری در پرتاب وزنه کلاس F۳۲ تا F۳۴ طلا گرفت و هستی شکوری در پرتاب وزنه کلاس F۵۲ تا F۵۷ مدال نقره را از آن خود کرد. این نتایج بخشی از عملکرد موفق تیم پارادوومیدانی ایران در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری