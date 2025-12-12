خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابوالفضل ایمانی طلای پاراتکواندو را در ثانیه آخر گرفت

ابوالفضل ایمانی طلای پاراتکواندو را در ثانیه آخر گرفت
کد خبر : 1726533
لینک کوتاه کپی شد.

ابوالفضل ایمانی در ثانیه‌های پایانی فینال وزن ۵۸- کیلوگرم پاراتکواندو، با یک بازگشت استثنایی طلای آسیا را برای ایران به ارمغان آورد.

به گزارش ایلنا، در وزن ۵۸- کیلوگرم پسران پاراتکواندو و با حضور ۱۶ ورزشکار، ابوالفضل ایمانی پس از شکست سه حریف خود به فینال رسید.

او راند اول فینال را به حریف ازبک واگذار کرد، اما در راند سوم و در ثانیه‌های پایانی توانست برتری را از آن خود کرده و مدال طلا را کسب کند.

این موفقیت درخشان، بخشی از عملکرد برجسته تیم ملی پاراتکواندو ایران در روز اول بازی‌های پاراآسیایی جوانان بود که شامل سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری