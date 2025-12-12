ابوالفضل ایمانی طلای پاراتکواندو را در ثانیه آخر گرفت
ابوالفضل ایمانی در ثانیههای پایانی فینال وزن ۵۸- کیلوگرم پاراتکواندو، با یک بازگشت استثنایی طلای آسیا را برای ایران به ارمغان آورد.
به گزارش ایلنا، در وزن ۵۸- کیلوگرم پسران پاراتکواندو و با حضور ۱۶ ورزشکار، ابوالفضل ایمانی پس از شکست سه حریف خود به فینال رسید.
او راند اول فینال را به حریف ازبک واگذار کرد، اما در راند سوم و در ثانیههای پایانی توانست برتری را از آن خود کرده و مدال طلا را کسب کند.
این موفقیت درخشان، بخشی از عملکرد برجسته تیم ملی پاراتکواندو ایران در روز اول بازیهای پاراآسیایی جوانان بود که شامل سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز شد.