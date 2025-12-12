خبرگزاری کار ایران
برد و باخت‌های روز سوم پاراتنیس روی میز جوانان

کد خبر : 1726531
نمایندگان پاراتنیس روی میز ایران در روز سوم رقابت‌های پاراآسیایی جوانان سه پیروزی و چهار شکست ثبت کردند.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های پاراتنیس روی میز در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی جوانان با برگزاری دیدارهای دوبل دختران و پسران و میکس دوبل دنبال شد و تیم‌های ایرانی در مجموع هفت مسابقه، سه برد و چهار باخت کسب کردند.

در دوبل دختران، تیم حنانه نجاتی و نرجس سلطان‌محمدی در کلاس ۱۴ گروه دو برابر عراق به پیروزی رسید و تیم فاطمه اشتری و زهرا نمازی در کلاس ۱۴ گروه سه نتیجه را به قزاقستان واگذار کرد.

در دوبل پسران، طاها خسروی و علی سامخانیان در کلاس ۱۴ گروه دو با غلبه بر سریلانکا به برتری دست یافتند. در مسابقات میکس دوبل نیز تیم علیرضا طباطبایی و زهرا نمازی در کلاس ۱۴ گروه یک مقابل ترکیب سنگاپور و هند تن به شکست دادند؛ آرشام رمضانی و فاطمه اشتری در کلاس ۱۴ گروه چهار برابر تیم مشترک چین تایپه و ژاپن مغلوب شدند؛ علی راستی و نرجس سلطان‌محمدی در کلاس ۲۰ گروه یک مقابل چین تایپه و ژاپن نتیجه را واگذار کردند و در نهایت تیم علی سامخانیان و یاسمن احسان‌خواه در کلاس ۲۰ گروه دو با پیروزی برابر تایلند روز را به پایان رساندند.

انتهای پیام/
