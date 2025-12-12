خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک وزیر ورزش به قهرمانان والیبال دانش‌آموزی

وزیر ورزش در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران را رویدادی امیدبخش برای آینده ورزش کشور دانست.

به گزارش ایلنا، دکتر احمد دنیا‌مالی در پیامی، قهرمانی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت و این موفقیت را نشانه‌ای ارزشمند برای آینده این رشته در کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت رقابت‌های دانش‌آموزی در ساختن بنیان‌های ورزش حرفه‌ای افزود که این قهرمانی می‌تواند افق تازه‌ای برای نسل پرافتخار والیبال ایران رقم بزند.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با قدردانی از ملی‌پوشان، کادر فنی و سرپرستی تیم، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، تأکید کرد که توجه به رده‌های سنی پایه و توسعه ورزش دانش‌آموزی همچنان در اولویت سیاست‌گذاری‌های ورزشی خواهد بود.

