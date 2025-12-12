مربی ماه نوامبر لیگ برتر انگلیس انتخاب شد (عکس)

به گزارش ایلنا، مطابق با اعلام رسمی لیگ برتر انگلیس، انزو مارسکا سرمربی موفق چلسی به عنوان بهترین سرمربی ماه نوامبر لیگ برتر انگلیس انتخاب شد.

در ماه نوامبر، چلسی زیر نظر مارسکا 4 بازی انجام داده است. حاصل این بازی ها برای آبی های چلسی، سه پیروزی، یک تساوی و ثبت سه کلین شیت بوده است.

کارشناسان لیگ برتر معتقدند این نتایج نه تنها نشان‌دهنده ثبات و کیفیت بالای چلسی در خط دفاع و حمله است، بلکه نقش مستقیم مدیریت و تصمیم‌گیری‌های تاکتیکی مارسکا در موفقیت تیم را نیز به خوبی نشان می‌دهد.

