مربی ماه نوامبر سری آ ایتالیا مشخص شد (عکس)
مکس الگری برای دومین بار در فصل جاری، عنوان سرمربی ماه سری آ را به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  میلان تحت هدایت ماسیمیلیانو الگری روزهای خوبی را سپری می‌کند و همچنان در صدر جدول سری آ قرار دارد.

وب‌سایت رسمی سری آ اعلام کرد که آلگری بالاتر از دیگر مربیان لیگ، به عنوان بهترین سرمربی ماه نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد. شاگردان او در این ماه چهار دیدار برگزار کردند که حاصل آن ۳ پیروزی و یک تساوی بود. آنها ۵ گل زده، ۲ گل خورده و سه کلین‌شیت ثبت کردند.

میلان در نوامبر موفق شد با نتیجه مشابه ۱-۰ آ.اس رم، اینتر و لاتزیو را شکست دهد و عملکرد تحسین‌برانگیزی از خود نشان دهد.

