بازیکن ماه نوامبر لیگ برتر انگلیس انتخاب شد (عکس)

ایگور تیاگو فاصله تعداد گل های خود با ارلینگ هالند را در صدر جدول گلزنان لیگ برتر انگلیس به 4 گل کاهش داده است.

به گزارش ایلنا، مهاجم برزیلی برنتفورد با نمایش درخشانش در نوامبر ۲۰۲۵، عنوان بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس را به دست آورد. تیاگو در چهار دیداری که برای برنتفورد انجام داد، موفق شد پنج گل به ثمر برساند و با این عملکرد، بالاتر از سایر نامزدها به این جایزه رسید.

دیگر بازیکنانی که برای کسب این عنوان مطرح بودند شامل هاروی بارنز، کیرنان دوزبری هال، جرمی دوکو، برونو فرناندز، مورگان گیبس وایت، ریس جیمز و دکلان رایس بودند.

در ماه‌های گذشته نیز بازیکنانی مانند جک گریلیش، ارلینگ هالند و برایان امبومو موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر شده بودند.

