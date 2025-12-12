به گزارش ایلنا، دیدار ایران و مصر در مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۶ که قرار است ششم تیرماه ۱۴۰۵ در شهر سیاتل برگزار شود، طی روزهای گذشته با حاشیه‌ای خارج از فوتبال مواجه شده است.

مسئولان برگزاری مسابقات در این شهر اعلام کرده‌اند که قصد دارند همزمان با این بازی و به مناسبت هفته «پراید»، برنامه‌هایی در حمایت از همجنسگرایان اجرا کنند و این موضوع واکنش فوری فدراسیون فوتبال مصر را به دنبال داشت.

در همین زمینه، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، صبح امروز در حاشیه رقابت‌های پاراوزنه‌برداری جوانان آسیا، توضیحات بیشتری درباره این مسئله ارائه داد. او تأکید کرد که این نام‌گذاری و برنامه‌ریزی از سوی فدراسیون جهانی فوتبال انجام نشده است:«اتفاقی که درباره آن مسابقه مطرح شده، ارتباطی به فیفا ندارد و تنها همزمانی دو رویداد است.»

پیگیری برای تغییر زمان رویداد

دنیامالی با اشاره به حساسیت ایران و مصر نسبت به این موضوع گفت:«هرچند این همزمانی در روند فنی مسابقه ایران و مصر تأثیری نخواهد داشت، اما در حال پیگیری هستیم تا از طریق فیفا با مسئولان محلی گفت‌وگو شود و زمان برگزاری آن رویداد تغییر کند.»

او ادامه داد:«هم ایران و هم مصر نسبت به این نام‌گذاری حساسیت دارند. به همین دلیل مکاتبات لازم با فیفا انجام می‌شود تا از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنیم.»

تأکید بر حفظ شأن مسابقه

وزیر ورزش و جوانان در پایان اظهار داشت:«تلاش اصلی بر این است که دیدار ایران و مصر بدون حاشیه و در فضایی کاملاً ورزشی برگزار شود و اجازه داده نشود هیچ موضوع جانبی بر کیفیت و شأن این مسابقه تأثیر بگذارد.»

