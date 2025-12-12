به گزارش ایلنا، رنکینگ جدید فوتسال مردان جهان منتشر شد و تیم ملی ایران همچنان در رتبه پنجم قرار دارد. یعنی جایگاهی که در دوره قبل هم در آن بودیم، این بار هم حفظ شده است. با وجود تغییرات کوچک در امتیازات تیم‌ها، موقعیت ایران بین قدرت‌های برتر جهان ثابت مانده و تیم همچنان در جمع پنج تیم اول دنیا حضور دارد.

این تثبیت رتبه نشان می‌دهد عملکرد اخیر تیم ملی در سطحی بوده که فاصله‌اش با رقیبان مستقیم حفظ شود؛ نه سقوط داشته‌ایم و نه صعود، اما جایگاه ایران در بالای جدول همچنان محکم است و فعلاً تغییری نکرده.

انتهای پیام/