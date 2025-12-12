خبرگزاری کار ایران
ویدئو: خشم هواداران افراطی، استادیوم را به آتش کشید

در یک رویداد عجیب در فوتبال فنلاند، ورزشگاه تیم اف‌سی هاکا پس از سقوط این باشگاه از لیگ برتر، دچار حریق شد و کاملاً از بین رفت.

به گزارش ایلنا، باشگاه اف‌سی هاکا، قهرمان ۹ دوره لیگ فنلاند، پس از سقوط از لیگ برتر با حادثه‌ای غیرمنتظره روبه‌رو شد. وقتی بازیکنان برای تمرین وارد ورزشگاه «فکتوری فیلد» شدند، دریافتند یکی از سکوها در آتش سوخته و کاملاً نابود شده است.

هاکا که در اکتبر و پس از فصلی ناامیدکننده از لیگ ویکاوسلیگا سقوط کرده بود، حالا با فاجعه‌ای غیرمنتظره دست‌به‌گریبان است. تصاویر منتشرشده از ورزشگاه «فکتوری فیلد» شعله‌های عظیم آتش را نشان می‌دهد که سکوی ورزشگاه را به تلی از خاکستر تبدیل کرده است.

پلیس سه نوجوان را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده و یک پسر ۱۵ ساله به آتش‌افروزی اعتراف کرده، اما به دلیل زیر سن بودن، احتمال پیگرد قضایی وجود ندارد.

مدیران باشگاه این حادثه را تکان‌دهنده و خسارت را سنگین توصیف کرده‌اند. مارکو لارسن و اولی هوتونن اعلام کردند سازه آسیب‌دیده احتمالاً باید تخریب شود و هاکا برای بازسازی به حمایت جامعه فوتبال فنلاند نیاز دارد.

باشگاه هاکا پیش‌تر در رقابت‌های اروپایی با لیورپول، فولام و رنجرز روبه‌رو شده بود.

پلیس شهر والکیاکوسکی از مردم خواسته تا از گمانه‌زنی درباره علت آتش‌سوزی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند

