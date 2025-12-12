نمایی از ورزشگاه مرسدس بنز میزان جام جهانی 2026 (ویدئو)

به گزارش ایلنا، ورزشگاه آتلانتا با محوریت هواداران طراحی شده و تجربه‌ای تحسین‌شده و برنده جوایز مختلف را برای تماشاگران رقم می‌زند. این ورزشگاه که بیش از ۳۰۰ فوت ارتفاع دارد، به سقف جمع‌شونده‌ای منحصربه‌فرد و نخستین نمایشگر حلقه‌ای ۳۶۰ درجه در جهان مجهز است و از آن به‌عنوان یکی از پایدارترین ورزشگاه‌های دنیا یاد می‌شود.

این مجموعه، ورزشگاه خانگی آتلانتا یونایتد در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا (MLS) و آتلانتا فالکنز در لیگ ملی فوتبال آمریکا (NFL) است. از زمان افتتاح در سال ۲۰۱۷ تاکنون، میزبان بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی و سرگرمی ایالات متحده بوده؛ از جمله دیدار ستارگان MLS، فینال پلی‌آف ملی فوتبال دانشگاهی، سوپربول LIII، چندین دیدار بین‌المللی دوستانه و کنسرت‌های ستارگان مطرح موسیقی جهان.

همچنین این ورزشگاه در سال ۲۰۲۵ میزبان شش مسابقه جام جهانی باشگاه‌های فیفا بود؛ سه بازی مرحله گروهی، دو دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی و نبرد تماشایی مرحله یک‌چهارم نهایی میان پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ.

برخی مشخصات رسمی این استادیوم به شرح زیر می باشد:

نام: ورزشگاه آتلانتا

موقعیت: شهر آتلانتا، ایالت جورجیا، ایالات متحده آمریکا

ظرفیت: 75 هزار نفر

تاریخ افتتاح: سال 2017

برخی بازی های جام جهانی 2026 که قرار است در این ورزشگاه برگزار شود:

اسپانیا- کیپ ورد- گروه H - در تاریخ 15 ژوئن

آفریقای جنوبی- برنده پلی آف اروپا (چک، دانمارک، مقدونیه شمالی، ایرلند) - گروه A - در تاریخ 18 ژوئن

اسپانیا – عربستان -گروه H - در تاریخ 21 ژوئن

مراکش- هاییتی – گروه C - در تاریخ 24 ژوئن

ازبکستان – برنده پلی آف بین قاره ای (کنگو، جاماییکا، کالدونیای جدید)- گروه K در تاریخ 27 ژوئن

یک بازی از مرحله 1/16 -1 جولای

یک بازی از مرحله 1/8- 7 جولای

یک بازی از مرحله نیمه نهایی - 15 جولای

انتهای پیام/