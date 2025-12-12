خبرگزاری کار ایران
نمایی از ورزشگاه مرسدس بنز میزان جام جهانی 2026 (ویدئو)

ورزشگاه مرسدس بنز در شهر آتلانتا ایالت جورجیا آمریکا قرار دارد.

به گزارش ایلنا،  ورزشگاه آتلانتا با محوریت هواداران طراحی شده و تجربه‌ای تحسین‌شده و برنده جوایز مختلف را برای تماشاگران رقم می‌زند. این ورزشگاه که بیش از ۳۰۰ فوت ارتفاع دارد، به سقف جمع‌شونده‌ای منحصربه‌فرد و نخستین نمایشگر حلقه‌ای ۳۶۰ درجه در جهان مجهز است و از آن به‌عنوان یکی از پایدارترین ورزشگاه‌های دنیا یاد می‌شود.

این مجموعه، ورزشگاه خانگی آتلانتا یونایتد در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا (MLS) و آتلانتا فالکنز در لیگ ملی فوتبال آمریکا (NFL) است. از زمان افتتاح در سال ۲۰۱۷ تاکنون، میزبان بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی و سرگرمی ایالات متحده بوده؛ از جمله دیدار ستارگان MLS، فینال پلی‌آف ملی فوتبال دانشگاهی، سوپربول LIII، چندین دیدار بین‌المللی دوستانه و کنسرت‌های ستارگان مطرح موسیقی جهان.

همچنین این ورزشگاه در سال ۲۰۲۵ میزبان شش مسابقه جام جهانی باشگاه‌های فیفا بود؛ سه بازی مرحله گروهی، دو دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی و نبرد تماشایی مرحله یک‌چهارم نهایی میان پاری‌سن‌ژرمن و بایرن مونیخ.

برخی مشخصات رسمی این استادیوم به شرح زیر می باشد:

نام: ورزشگاه آتلانتا

موقعیت: شهر آتلانتا، ایالت جورجیا، ایالات متحده آمریکا

ظرفیت: 75 هزار نفر

تاریخ افتتاح: سال 2017

برخی بازی های جام جهانی 2026 که قرار است در این ورزشگاه برگزار شود: 

اسپانیا- کیپ ورد- گروه H -  در تاریخ 15 ژوئن

آفریقای جنوبی- برنده پلی آف اروپا (چک، دانمارک، مقدونیه شمالی، ایرلند) - گروه A - در تاریخ 18 ژوئن

اسپانیا – عربستان -گروه H - در تاریخ 21 ژوئن

مراکش- هاییتی – گروه C - در تاریخ 24 ژوئن

ازبکستان – برنده پلی آف بین قاره ای (کنگو، جاماییکا، کالدونیای جدید)- گروه K در تاریخ 27 ژوئن

یک بازی از مرحله 1/16 -1 جولای

یک بازی از مرحله 1/8-   7 جولای

یک بازی از مرحله نیمه نهایی  -  15 جولای

نمایی از ورزشگاه مرسدس بنز میزان جام جهانی 2026 (ویدئو)

