افتتاح بزرگترین مجسمه لیونل مسی در هند (ویدئو)

لیونل مسی از ۱۳ دسامبر راهی سفری چهارروزه به هند می‌شود؛ سفری که از کلکته آغاز شده و تا دهلی ادامه پیدا می‌کند و طبق انتظار، هر قدم او با موجی از استقبال هواداران همراه خواهد بود.

در کلکته، مسئولان شهری آماده‌اند تا از عظیم‌ترین مجسمه‌ای که تاکنون از این فوق‌ستاره آرژانتینی ساخته شده پرده‌برداری کنند؛ سازه‌ای حدود ۲۱ متر (70 فوت) ارتفاع که از دور هم به‌راحتی دیده می‌شود. با این حال، به دلیل محدودیت‌های امنیتی، حضور مسی در محل مراسم ممنوع اعلام شده و او تنها می‌تواند از داخل هتل پنج‌ستاره محل اقامتش و با فشار دادن یک دکمه، مراسم رونمایی را از راه دور انجام دهد.

علاوه بر این، یک نقاشی دیواری بزرگ نیز برای مسی آماده شده؛ اثری با ابعاد ۷.۵ در ۶ متر که قابلیت جابه‌جایی دارد و در نقاط مختلف شهر قابل نصب خواهد بود.

برنامه‌ریزی شده که این اثر هنری در مراسمی رسمی در ورزشگاه سالت‌لیک به خود مسی اهدا شود؛ جایی که حدود ۷۵ هزار نفر برای دیدار با او حضور خواهند داشت. این تور، فراتر از یک سفر تبلیغاتی ساده، نشان‌دهنده گستره حیرت‌انگیز محبوبیت مسی در نقاط دوردست جهان است.

