خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقلال جویبار به فینال لیگ برتر رسید

استقلال جویبار به فینال لیگ برتر رسید
کد خبر : 1726397
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال جویبار با غلبه بر خیبر خرم‌آباد نخستین فینالیست لیگ برتر شد.

به گزارش ایلنا، مرحله نهایی بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است و تیم استقلال جویبار در نخستین دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم‌آباد را شکست داد و نخستین فینالیست مسابقات شد.

در ادامه رقابت‌ها، دیدار نیمه‌نهایی دوم میان تیم‌های بانک شهر و ستارگان پاس ساری در جریان است. در ترکیب استقلال جویبار احمد ادریسوف بدون مبارزه برنده شد، علی قلی‌زادگان و شامیل ممدوف و علی‌اکبر فضلی به پیروزی رسیدند، محمدرضا باقری و سبحان رحمانی نتیجه را واگذار کردند، ابراگیم کادیف و امیرحسین فیروزپور و حسن یزدانی با بردهای خود اختلاف امتیاز را افزایش دادند و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیررضا صحرایی حاضر نشد تا امتیاز به حریف برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری