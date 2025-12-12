استقلال جویبار به فینال لیگ برتر رسید
استقلال جویبار با غلبه بر خیبر خرمآباد نخستین فینالیست لیگ برتر شد.
به گزارش ایلنا، مرحله نهایی بیستوپنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است و تیم استقلال جویبار در نخستین دیدار نیمهنهایی با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرمآباد را شکست داد و نخستین فینالیست مسابقات شد.
در ادامه رقابتها، دیدار نیمهنهایی دوم میان تیمهای بانک شهر و ستارگان پاس ساری در جریان است. در ترکیب استقلال جویبار احمد ادریسوف بدون مبارزه برنده شد، علی قلیزادگان و شامیل ممدوف و علیاکبر فضلی به پیروزی رسیدند، محمدرضا باقری و سبحان رحمانی نتیجه را واگذار کردند، ابراگیم کادیف و امیرحسین فیروزپور و حسن یزدانی با بردهای خود اختلاف امتیاز را افزایش دادند و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیررضا صحرایی حاضر نشد تا امتیاز به حریف برسد.