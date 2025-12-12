استقلال جویبار به فینال لیگ برتر رسید

به گزارش ایلنا، مرحله نهایی بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است و تیم استقلال جویبار در نخستین دیدار نیمه‌نهایی با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم‌آباد را شکست داد و نخستین فینالیست مسابقات شد.

در ادامه رقابت‌ها، دیدار نیمه‌نهایی دوم میان تیم‌های بانک شهر و ستارگان پاس ساری در جریان است. در ترکیب استقلال جویبار احمد ادریسوف بدون مبارزه برنده شد، علی قلی‌زادگان و شامیل ممدوف و علی‌اکبر فضلی به پیروزی رسیدند، محمدرضا باقری و سبحان رحمانی نتیجه را واگذار کردند، ابراگیم کادیف و امیرحسین فیروزپور و حسن یزدانی با بردهای خود اختلاف امتیاز را افزایش دادند و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیررضا صحرایی حاضر نشد تا امتیاز به حریف برسد.

