خرید بلیط را عقب نیندازید، باید مبلغ بیشتری بپردازید

به گزارش ایلنا، سیستم قیمت گذاری بلیت بازی های جام جهانی بر مبنای عرضه و تقاضاست یعنی هر چه تقاضا برای یک بازی بیشتر باشد (مثلاً بازی‌های تیم‌های پرطرفدار یا مراحل حذفی)، قیمت بلیط‌ها بالاتر می‌رود. در این شیوه، قیمت بلیت ها متغیر است و قیمت های در طول دوره ممکن است تغییر کنند و ثابت نمی مانند. یکی از مزایای این روش این است که همیشه گزینه‌های ارزان‌تری برای بازی‌های با اهمیت کمتر وجود دارد

این سیستم که ماه‌به‌ماه به‌روزرسانی می‌شود، از مدت‌ها قبل به اجرا درآمده و فیفا هم اصلاً رودربایستی نداشته؛ در چند هفته گذشته قیمت بعضی بازی‌ها را بدون هیچ هشدار قبلی چند برابر کرده. خلاصه اینکه اگر بازی محبوبی را در نظر دارید، باید بدانید ممکن است همین فردا قیمتش از کنترل خارج شود!

قیمت برخی بلیت ها به شرح زیر است:

کم‌هزینه‌ترین بلیت دیدار افتتاحیه: ۱۰۲۳ دلار

بازی های مرحله گروهی: کم ترین قیمت 201 دلار

ارزان‌ترین بلیت بازی‌های تیم ملی ایران: ۱۴۰ دلار

بازی های مرحله 1/16 : حداقل قیمت 237 دلار

بازی های مرحله 1/8 : حداقل قیمت 294 دلار

بازی های مرحله ¼ نهایی : حداقل قیمت 680 دلار

بازی های نیمه نهایی: حداقل قیمت 918 دلار

حداقل قیمت برای تماشای فینال: ۴۱۸۵ دلار

قرار است ۱۳ ژانویه دور جدید قیمت‌ها اعلام شود؛ یعنی یک روز پرخبر دیگر برای علاقمندان فوتبال و یک روز پراضطراب برای کیف پول‌ها!

انتهای پیام/