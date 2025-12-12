سرمربی عربستان: پیروزی بدون این ستاره ممکن نیست!
تیم ملی عربستان با هروه رنار به نیمه نهایی جام کشورهای عربی صعود کرده است.
به گزارش ایلنا، هروه رنار، سرمربی تیم ملی عربستان، تلاش کرد نگرانی هواداران تیم ملی این کشور را درباره وضعیت سالم الدوسری برطرف کند و گفت: «او فقط نیاز داشت استراحت کند و دوباره توانش را به دست بیاورد. کُنّو سه گل در این رقابتها زده و چند بازیکن گلزن دیگر هم داریم، اما واقعیت این است که بدون چنین استعدادهایی، بردن اینجور بازیها بسیار سخت میشود».
رنار در ادامه تحلیلی کامل از دیدار مقابل فلسطین ارائه داد؛ دیداری که با پیروزی ۲–۱ عربستان و صعود این تیم به نیمهنهایی جام عرب همراه شد. او ضمن ابراز خوشحالی از این دستاورد، به شاگردانش تبریک گفت و همزمان عملکرد تیم ملی فلسطین را ستود و آن را «قابل تقدیر» دانست.
او در ابتدای سخنانش تاکید کرد که رسیدن به نیمهنهایی یک گام بسیار مهم است: «خیلی خوشحالیم که به نیمهنهایی رسیدیم. به بازیکنانم تبریک میگویم و همینطور به تیم فلسطین که تلاش زیادی کرد و شایسته تحسین است. بعد از گل اول، شکل بازی تغییر کرد و رقابت تنبهتن بیشتر شد. فکر میکنم توانستیم مسیرمان را به نیمهنهایی هموار کنیم».
رنار سپس وارد جزئیات فنی شد: «بعد از دقیقه ۶۵ کار سخت شد، اما با ورود عبدالرحمن العبود شرایط تغییر کرد و بهتر شدیم. یک گل زدیم که پذیرفته نشد... به نظرم همین تلاش بازیکنان و روحیه تیمی دلیل صعود ما بود».
او تأکید کرد که کاملاً انتظار چنین مسابقه دشواری را داشت و یادآور شد: «میدانستیم بازی سختی خواهد بود. قبل از مسابقه هم به بازیکنان گفتم باید بجنگند. هدف اصلی ما فقط صعود بود».
در مورد داوری نیز گفت: «تنها چیزی که میگویم این است که داور باید برای محافظت از بازیکنان باشد، اما به نظرم کافی نبود. تصمیم او درباره پنالتیِ برگشتخورده، درست نبود».
رنار درباره دلیل دشوار شدن بازی برای تیمش مقابل فلسطین توضیح داد: «نیمه نخست سخت بود. باید موقعیت میساختیم و توپ را نگه میداشتیم، اما رفتهرفته توان خود را بازیافتیم و بهتر شدیم».
او این ضعف بدنی را به شرایط داخلی لیگ عربستان مرتبط دانست: «بازیکنان ما در لیگ دقایق کافی بازی نمیکنند؛ به همین دلیل دوام آوردن برایشان سخت است چون زیاد روی نیمکت مینشینند. این یک مشکل است که باید برطرف شود».
رنار همچنین درباره بازیهای قبلی گفت: «مقابل مراکش بیشترین مالکیت توپ را داشتیم، اما باید سرعت حمله را بالاتر ببریم. صرف مالکیت توپ باعث بردن مسابقات نمیشود».
او در ادامه درباره مشکل دقایق بازی بازیکنان در لیگ افزود: «من شخصاً نمیتوانم چیزی را تغییر دهم، اما شما (رسانهها) باید این پیام را منتقل کنید. لیگ قوی است و سطحش بالا میرود، اما باید به فکر تیم ملی هم بود».
در مورد حریف نیمهنهایی (اردن یا عراق) رنار تاکید کرد هردو گزینه دشوارند: «با عراق در مقدماتی بازی کردهایم و قدرتشان را میدانم. اردن هم تیم قدرتمندی است و سرمربیشان را میشناسم. هرکدام بالا بیایند، بازی سختی خواهد بود. آنها را تحلیل میکنیم و برای پیروزی آماده میشویم».
در پایان رنار بر یک نکته مهم تاکید کرد: «ما یک روز اضافه برای ریکاوری داریم و این خیلی مهم است. امیدواریم از نظر بدنی در شرایط بهتری باشیم. از همین حالا آمادهسازی را شروع میکنیم و هر تیمی که بالا بیاید، شایستهاش بوده است».