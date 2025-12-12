فرار لخ پوزنان از شکست با حضور ستاره ایرانی

به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا، تیم لخ پوزنان که علی قلی‌زاده را برخلاف مسابقه اخیرش در لیگ استراکلاسا در ترکیب اولیه و سمت راست خط هجومی داشت، از ساعت 23:30 پنج‌شنبه شب (به وقت ایران) به مصاف تیم 10 امتیازی ماینتس آلمان رفت.

علی قلی‌زاده که چهار روز پیش از این مسابقه در دیدار هفته هجدهم لیگ استراکلاسا لهستان به‌عنوان یار جانشین مقابل کراکوویا به زمین رفت و موفق به گلزنی شد و اجازه نداد تیمش مغلوب شود، در دقیقه 21 بازی با ماینتس هم در آستانه تکرار این اتفاق بود ولی حرکت در عرض و شوت او به مرکز دروازه را گلر تیم آلمانی مهار کرد.

سوتا کاوازاکی، بازیکن ژاپنی ماینتس که در دقیقه 26 به‌عنوان تعویض اجباری تیمش وارد زمین شده بود، دو دقیقه پس از حضور در مسابقه موفق شد دروازه لخ پوزنان را باز کند و تیم آلمانی را یک بر صفر پیش بیاندازد.

ماینتس چهار دقیقه بعد یک گل دیگر به ثمر رساند که وی‌ای‌آر آن را رد کرد، اما در دقیقه 38 اعلام یک پنالتی جنجالی برای لخ پوزنان که به‌نظر می‌رسد پیش از وقوع خطا، هند مهاجم تیم لهستانی باشد، کاری کرد تا یاران قلی‌زاده در دقیقه 41 توسط ایشاک به گل برسند.

در نیمه دوم توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد، اما لخ پوزنان که علی قلی‌زاده را تا دقیقه 67 در زمین داشت، در نهایت به تساوی یک بر یک در دیدار خانگی مقابل ماینتس آلمان رسید تا 7 امتیازی شود و در جایگاه بیستم جدول مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا قرار بگیرد.

قلی‌زاده پیش از این، یک بازی در لیگ کنفرانس اروپا مقابل لوزان سوئیس انجام داد که در جریان برتری دو بر صفر تیمش در آن مسابقه، روی هر دو گل تاثیرگذاری داشت.

