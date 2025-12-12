خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرار لخ پوزنان از شکست با حضور ستاره ایرانی

فرار لخ پوزنان از شکست با حضور ستاره ایرانی
کد خبر : 1726361
لینک کوتاه کپی شد.

علی قلی‌زاده در دیدار شب گذشته لخ پوزنان ۶۷ دقیقه بازی کرد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا، تیم لخ پوزنان که علی قلی‌زاده را برخلاف مسابقه اخیرش در لیگ استراکلاسا در ترکیب اولیه و سمت راست خط هجومی داشت، از ساعت 23:30 پنج‌شنبه شب (به وقت ایران) به مصاف تیم 10 امتیازی ماینتس آلمان رفت.

علی قلی‌زاده که چهار روز پیش از این مسابقه در دیدار هفته هجدهم لیگ استراکلاسا لهستان به‌عنوان یار جانشین مقابل کراکوویا به زمین رفت و موفق به گلزنی شد و اجازه نداد تیمش مغلوب شود، در دقیقه 21 بازی با ماینتس هم در آستانه تکرار این اتفاق بود ولی حرکت در عرض و شوت او به مرکز دروازه را گلر تیم آلمانی مهار کرد.

سوتا کاوازاکی، بازیکن ژاپنی ماینتس که در دقیقه 26 به‌عنوان تعویض اجباری تیمش وارد زمین شده بود، دو دقیقه پس از حضور در مسابقه موفق شد دروازه لخ پوزنان را باز کند و تیم آلمانی را یک بر صفر پیش بیاندازد.

ماینتس چهار دقیقه بعد یک گل دیگر به ثمر رساند که وی‌ای‌آر آن را رد کرد، اما در دقیقه 38 اعلام یک پنالتی جنجالی برای لخ پوزنان که به‌نظر می‌رسد پیش از وقوع خطا، هند مهاجم تیم لهستانی باشد، کاری کرد تا یاران قلی‌زاده در دقیقه 41 توسط ایشاک به گل برسند.

در نیمه دوم توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد، اما لخ پوزنان که علی قلی‌زاده را تا دقیقه 67 در زمین داشت، در نهایت به تساوی یک بر یک در دیدار خانگی مقابل ماینتس آلمان رسید تا 7 امتیازی شود و در جایگاه بیستم جدول مرحله گروهی لیگ کنفرانس اروپا قرار بگیرد.

قلی‌زاده پیش از این، یک بازی در لیگ کنفرانس اروپا مقابل لوزان سوئیس انجام داد که در جریان برتری دو بر صفر تیمش در آن مسابقه، روی هر دو گل تاثیرگذاری داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری