سورپرایز استقلال: حسن یزدانی در ترکیب اصلی

به گزارش ایلنا، از دقایقی قبل دیدار‌ اول نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد بین تیم های استقلال جویبار و خیبر خرم آباد آغاز شده و سالن شهدای هفتم تیر‌ هم برای حساس ترین روز این فصل پر از تماشاگر است.

اما اتفاق هیجان انگیز در اولین مسابقه نیمه نهایی حضور حسن یزدانی در ترکیب تیم استقلال جویبار و بازگشت او‌ به تشک‌ بعد از ۱۵ ماه دوری است.

حسن یزدانی که برای دومین بار سال گذشته کتف خود را به تیغ جراحان سپرده، می بایست از دقایقی دیگر در وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل ابوالفضل بابالو از تیم خیبر خرم آباد قرار بگیرد.

