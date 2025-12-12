خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سورپرایز استقلال: حسن یزدانی در ترکیب اصلی

سورپرایز استقلال: حسن یزدانی در ترکیب اصلی
کد خبر : 1726358
لینک کوتاه کپی شد.

حسن یزدانی بعد از مدت‌ها دوری در نیمه نهایی کشتی آزاد لیگ برتر بازی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، از دقایقی قبل دیدار‌ اول نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد بین تیم های استقلال جویبار و خیبر خرم آباد آغاز شده و سالن شهدای هفتم تیر‌ هم برای حساس ترین روز این فصل پر از تماشاگر است. 

اما اتفاق هیجان انگیز در اولین مسابقه نیمه نهایی حضور حسن یزدانی در ترکیب تیم استقلال جویبار و بازگشت او‌ به تشک‌ بعد از ۱۵ ماه دوری است. 

حسن یزدانی که برای دومین بار سال گذشته کتف خود را به تیغ جراحان سپرده، می بایست از دقایقی دیگر در وزن ۹۷ کیلوگرم مقابل ابوالفضل بابالو از تیم خیبر خرم آباد قرار بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری