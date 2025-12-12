دردسر و نگرانی برای ساپینتو با یک مصدوم جدید
مصدومیت سامان فلاح نگرانی جدید ریکاردو ساپینتو است.
به گزارش ایلنا، استقلال در حالی برابر ملوان با نتیجه یک بر یک متوقف شد که مهمترین نگرانی بازی نه گل خورده بود و نه از دست رفتن فرصت رسیدن به رتبه دوم؛ بلکه مصدومیت سامان فلاح بود. مدافع 24 ساله استقلال که در هفتههای اخیر به ثبات، تمرکز و اعتمادبهنفس فوقالعادهای رسیده بود، در دقیقه 68 به دلیل آسیبدیدگی از زمین خارج شد و عارف غلامی جای او را گرفت.
از همان لحظه، نگرانی هواداران آغاز شد؛ چرا که فلاح در تصاویر تمرین دیروز استقلال نیز دیده نشد و باشگاه هنوز هیچ توضیحی درباره نوع و شدت مصدومیت او ارائه نکرده است.
سامان فلاح تازه خودش را در ترکیب اصلی جا انداخته بود و با عملکرد مطمئن در چند بازی اخیر، به یکی از ستونهای خط دفاعی آبیها تبدیل شده بود. هواداران امیدوارند این مصدومیت جدی نباشد؛ چون غیبت او در ادامه لیگ و خصوصاً در مقطع فشرده پیشرو، اصلاً خبر خوبی برای استقلال نیست.
مشابه همین اتفاق برابر مس رفسنجان هم رخ داده بود؛ فلاح همانجا هم آسیب دید و عارف آقاسی به جای او وارد زمین شد، اما آن مصدومیت جدی نبود و فلاح در بازی بعدی به ترکیب برگشت. اینبار اما وضعیت مبهمتر است و نبودنش در تمرین دیروز، نگرانیها را بیشتر کرده است.
استقلال دوشنبه باید در یک بازی پرفشار برابر خیبر خرمآباد قرار بگیرد؛ مسابقهای که امتیازاتش برای آبیها حیاتی است. حالا پرسش بزرگ هواداران این است که فلاح به این بازی میرسد یا نه؟ و اگر نرسد، ساپینتو چه تصمیمی میگیرد؟ آیا دوباره باید به عارف غلامی میدان بدهد یا گزینه دیگری را مدنظر دارد؟