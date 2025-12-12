خبرگزاری کار ایران
لیگ اروپا؛

برد قاطع رُم در سلتیک/ پیروزی لیون و استون‌ویلا

تیم فوتبال رُم بازی ششم خود در لیگ اروپا را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته ششم لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در خانه سلتیک به میدان رفت و در پایان با بریس فرگوسن به پیروزی قاطع 3 بر صفر رسید.

برای جالوروسی در این بازی؛ لیام اسکالس (6-گل‌به‌خودی) و ایوان فرگوسن (36 و 1+45) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

لیون 2 - ایگلز یک

پاناتینایکوس صفر - ویکتوریا پلژن صفر

بازل یک - استون‌ویلا 2

پورتو 2 - مالمو یک

استوابخارست 4 - فاینورد 3

سلتاویگو یک - بولونیا 2

بران صفر - فنرباغچه 4

در پایان هفته ششم لیگ اروپا 26-2025 تیم‌های لیون، میتیلند و استون‌ویلا هر سه با 15 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم جدول قرار گرفته اند و رُم نیز با 12 امتیاز دهم است.

 

