لیگ اروپا؛
برد قاطع رُم در سلتیک/ پیروزی لیون و استونویلا
تیم فوتبال رُم بازی ششم خود در لیگ اروپا را با پیروزی پشت سر گذاشت.
به گزارش ایلنا، در ادامه بازیهای هفته ششم لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در خانه سلتیک به میدان رفت و در پایان با بریس فرگوسن به پیروزی قاطع 3 بر صفر رسید.
برای جالوروسی در این بازی؛ لیام اسکالس (6-گلبهخودی) و ایوان فرگوسن (36 و 1+45) گلزنی کردند.
در دیگر بازیهای برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
لیون 2 - ایگلز یک
پاناتینایکوس صفر - ویکتوریا پلژن صفر
بازل یک - استونویلا 2
پورتو 2 - مالمو یک
استوابخارست 4 - فاینورد 3
سلتاویگو یک - بولونیا 2
بران صفر - فنرباغچه 4
در پایان هفته ششم لیگ اروپا 26-2025 تیمهای لیون، میتیلند و استونویلا هر سه با 15 امتیاز به ترتیب در ردههای اول تا سوم جدول قرار گرفته اند و رُم نیز با 12 امتیاز دهم است.