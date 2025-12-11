تساوی الطلبه برابر الزوراء در نخستین آزمون منصوریان

به گزارش ایلنا، تیم الطلبه که به‌تازگی هدایت خود را به علیرضا منصوریان سپرده است، نخستین بازی دوستانه‌اش را برابر الزوراء برگزار کرد. این مسابقه برای کادر فنی جدید الطلبه فرصتی بود تا ارزیابی اولیه‌ای از وضعیت بدنی و هماهنگی بازیکنان داشته باشد.

در جریان این دیدار، دو تیم بازی متعادلی ارائه کردند و هر کدام یک بار موفق به گل‌زنی شدند. منصوریان که برای نخستین بار روی نیمکت الطلبه نشست، تلاش کرد ترکیب‌های مختلف و تغییرات تاکتیکی گوناگونی را مورد آزمایش قرار دهد تا شناخت دقیق‌تری از شرایط تیم به دست آورد.

