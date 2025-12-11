خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تساوی الطلبه برابر الزوراء در نخستین آزمون منصوریان

تساوی الطلبه برابر الزوراء در نخستین آزمون منصوریان
کد خبر : 1726315
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال الطلبه عراق در نخستین دیدار تدارکاتی با هدایت علیرضا منصوریان مقابل الزوراء به تساوی یک بر یک دست یافت تا آغاز کار سرمربی ایرانی با یک نتیجه برابر همراه شود.

به گزارش ایلنا، تیم الطلبه که به‌تازگی هدایت خود را به علیرضا منصوریان سپرده است، نخستین بازی دوستانه‌اش را برابر الزوراء برگزار کرد. این مسابقه برای کادر فنی جدید الطلبه فرصتی بود تا ارزیابی اولیه‌ای از وضعیت بدنی و هماهنگی بازیکنان داشته باشد.

در جریان این دیدار، دو تیم بازی متعادلی ارائه کردند و هر کدام یک بار موفق به گل‌زنی شدند. منصوریان که برای نخستین بار روی نیمکت الطلبه نشست، تلاش کرد ترکیب‌های مختلف و تغییرات تاکتیکی گوناگونی را مورد آزمایش قرار دهد تا شناخت دقیق‌تری از شرایط تیم به دست آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری