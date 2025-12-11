زنان استقلال در آستانه صعود به لیگ برتر
تیم فوتبال زنان استقلال موفق شد صعودش به مرحله پلی آف لیگ برتر را قطعی کند.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت های لیگ دسته اول فوتبال زنان کشور، در یکی از مهمترین دیدارهای گروه A تیم استقلال توانست رقیب مستقیم خود در صعود به لیگ برتر را با دو گل شکست دهد. بردی که صعود آبیهای تهرانی به مرحله پلی آف را امضا زد.
نیمه اول بازی با فشار بالای بازیکنان استقلال آغاز شد و آنها از همان ابتدا به دنبال باز کردن دروازه حریف بودند. در دقایق پایانی این نیمه، تلاشهای پیدرپی آبیپوشان به ثمر نشست؛ در دقیقه سوم وقتهای اضافه، ارسال دقیق فاطمه لطفزاده با ضربهی تمامکننده سارا جعفری همراه شد و نخستین گل بازی به سود استقلال به ثمر رسید تا این تیم به عنوان تیم برنده راهی رختکن شوند.
استقلال نیمه دوم را هجومیتر آغاز کرد و تنها چهار دقیقه پس از شروع بازی، در دقیقه ۴۹، حمله سریع این تیم با همکاری میان بازیکنان خط حمله، فرصت را برای نیلوفر عظیمی فراهم کرد تا گل دوم را به ثمر برساند.
در نهایت بازی با همان نتیجه ۲ بر ۰ به سود استقلال به پایان رسید و این تیم با ثبت هشتمین پیروزی پیاپی، صدر جدول را حفظ نمود و صعود خود به مرحله پلیآف را قطعی کرد. این دیدار در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال زنان کشور برگزار شد.