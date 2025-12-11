وزیر ورزش و جوانان وارد امارات شد
دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان شامگاه امروز برای حضور در رقابتهای پاراآسیایی جوانان و پیگیری وضعیت کاروان ایران وارد امارات شد و در فرودگاه دبی مورد استقبال مسئولان ایرانی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ وارد روزهای سرنوشتساز خود شده و در همین راستا، دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برای نظارت مستقیم بر عملکرد کاروان کشورمان، عصر امروز راهی امارات شد. بر اساس اعلام پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دنیامالی ساعت ۱۹ به وقت محلی وارد فرودگاه دبی شد و علیرضا محمودی کنسول جمهوری اسلامی ایران در امارات از او استقبال کرد.
همچنین مریم کاظمیپور سرپرست کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی جوانان و حمید صمیمی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، در پاویون فرودگاه دبی حضور داشتند و مقدم وزیر ورزش را گرامی داشتند. این سفر با هدف بررسی روند آمادهسازی و عملکرد تیمهای مختلف کاروان ایران صورت گرفته است.
در این سفر، محمدحسن تقیزاده مدیرکل دفتر امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان نیز وزیر را همراهی میکند. حضور دنیامالی در محل برگزاری رقابتها بهعنوان نشانهای از حمایت وزارت ورزش از استعدادهای آیندهساز ورزش ایران ارزیابی میشود.