حنانه نجاتی قهرمان پاراتنیس روی میز جوانان آسیا شد
حنانه نجاتی، ملیپوش پاراتنیس روی میز ایران، در کلاس ۸ مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی با شکست نمایندگان ژاپن در نیمهنهایی و فینال، به مدال طلای این رقابتها دست یافت.
به گزارش ایلنا، رقابتهای پاراتنیس روی میز در دومین روز بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ عصر امروز در باشگاه معلولین دبی پیگیری شد و نماینده ایران در کلاس ۸ دختران توانست یکی از ارزشمندترین مدالهای روز را برای کاروان کشورمان به ارمغان بیاورد.
حنانه نجاتی که در مرحله نیمهنهایی برابر حریف ژاپنی خود به برتری رسیده بود، از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در دیدار فینال مقابل «آساکو کوراشیمو» قرار گرفت. این مسابقه در حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران برگزار شد و نجاتی با نمایش قدرت، تمرکز و بازی هجومی، توانست جریان دیدار را به سود خود رقم بزند.
ملیپوش کشورمان در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ برابر رقیب ژاپنی، عنوان قهرمانی و مدال طلای پاراتنیس روی میز دبی ۲۰۲۵ را کسب کرد تا یکی از درخشانترین نتایج کاروان پاراتنیس ایران در این دوره از مسابقات ثبت شود.