به گزارش ایلنا، رقابت‌های پاراوزنه‌برداری جوانان آسیا امروز در دبی پیگیری شد و حسن محمدحسین‌پور، نماینده کشورمان در دسته وزنی ۸۰ کیلوگرم، پس از نمایشی نزدیک و رقابتی با حریفان، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد. او که پیش از مسابقه از شانس‌های اصلی کسب مدال طلا محسوب می‌شد، در حرکت نخست توانست وزنه ۱۴۷ کیلوگرم را با موفقیت مهار کند اما در ادامه در دو تلاش خود برای ثبت رکوردهای ۱۵۲ و ۱۵۴ کیلوگرم ناکام ماند.

با ثبت همین رکورد، محمدحسین‌پور در جایگاه دوم قرار گرفت و نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی نوجوانان و جوانان را از آن خود کرد. در این دسته، نماینده ازبکستان با مهار وزنه ۱۴۸ کیلوگرم بالاتر از سایر رقبا ایستاد و مدال طلا را کسب کرد و ورزشکار هندوستان نیز با رکورد ۱۴۰ کیلوگرم به نشان برنز رسید.

در بخش نوجوانان نیز ازبکستان، مالزی و امارات جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در این رده، فرخ‌بیک البیک از ازبکستان با ثبت رکورد ۱۶۵ کیلوگرم علاوه بر کسب قهرمانی، موفق شد رکورد جهانی این گروه سنی را نیز جابه‌جا کند.

نمایندگان ایران در ادامه رقابت‌ها امیدوارند با عملکرد بهتر در بخش‌های دیگر، شمار مدال‌های خود را افزایش دهند.

