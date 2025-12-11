برد مهم گلبال پسران ایران برابر قزاقستان در پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵
تیم ملی گلبال پسران ایران در سومین دیدار خود در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی با برتری ۵ بر ۳ مقابل قزاقستان، روند موفقیتآمیز خود را ادامه داد و با آمادگی کامل به استقبال مسابقات روز آینده میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی گلبال پسران ایران امروز در سومین مسابقه مرحله گروهی برابر قزاقستان قرار گرفت و در یک دیدار پرتنش و رقابتی، توانست با نتیجه ۵ بر ۳ حریف را از پیش رو بردارد. این پیروزی در حالی رقم خورد که ملیپوشان کشورمان با تمرکز بالا و اجرای دقیق برنامههای فنی، جریان بازی را در لحظات حساس به سود خود کنترل کردند.
با این برد، گلبالیستهای نوجوان ایران جایگاه خود را در جدول رقابتها تثبیت کردهاند و امیدوارند در ادامه مسیر به نتایج درخشانتری برسند.
برنامه مسابقات فردای تیمهای ملی گلبال ایران:
پسران:
ایران – کرهجنوبی / ساعت ۱۵:۰۰
دختران:
ایران – کرهجنوبی / ساعت ۱۱:۰۰
ایران – تایلند / ساعت ۱۵:۰۰
ایران – فیلیپین / ساعت ۱۹:۰۰
تیمهای ملی گلبال ایران با پشتوانه این نتایج امیدوارکننده، فردا وارد مقطع حساستری از رقابتها خواهند شد و هدف آنها کسب مدال در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ است.