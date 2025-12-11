خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برد مهم گلبال پسران ایران برابر قزاقستان در پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵

برد مهم گلبال پسران ایران برابر قزاقستان در پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵
کد خبر : 1726279
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی گلبال پسران ایران در سومین دیدار خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی با برتری ۵ بر ۳ مقابل قزاقستان، روند موفقیت‌آمیز خود را ادامه داد و با آمادگی کامل به استقبال مسابقات روز آینده می‌رود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی گلبال پسران ایران امروز در سومین مسابقه مرحله گروهی برابر قزاقستان قرار گرفت و در یک دیدار پرتنش و رقابتی، توانست با نتیجه ۵ بر ۳ حریف را از پیش‌ رو بردارد. این پیروزی در حالی رقم خورد که ملی‌پوشان کشورمان با تمرکز بالا و اجرای دقیق برنامه‌های فنی، جریان بازی را در لحظات حساس به سود خود کنترل کردند.

با این برد، گلبالیست‌های نوجوان ایران جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کرده‌اند و امیدوارند در ادامه مسیر به نتایج درخشان‌تری برسند.

برنامه مسابقات فردای تیم‌های ملی گلبال ایران:

پسران:

ایران – کره‌جنوبی / ساعت ۱۵:۰۰

دختران:

ایران – کره‌جنوبی / ساعت ۱۱:۰۰

ایران – تایلند / ساعت ۱۵:۰۰

ایران – فیلیپین / ساعت ۱۹:۰۰

تیم‌های ملی گلبال ایران با پشتوانه این نتایج امیدوارکننده، فردا وارد مقطع حساس‌تری از رقابت‌ها خواهند شد و هدف آنها کسب مدال در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری