لیگ برتر هندبال؛ پیروزی استقلال در بازی بزرگ هفته/ مس کرمان به صدر رسید

به گزارش ایلنا، امروز (پنجشنبه) هفته هفتم سی‌وهشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در اولین بازی هفته و در تهران، هپکو اراک موفق شد در یک مسابقه نزدیک با نتیجه 30–28 میزبان خود، پرواز هوانیروز را شکست دهد و به نخستین پیروزی خود در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر دست پیدا کند. این شکست، سومین باخت پیاپی پرواز هوانیروز در هفته‌های اخیر بود. هپکو که تا پیش از این مسابقه شرایط دشواری را پشت سر گذاشته بود، با این پیروزی سه‌امتیازی شد و به رده نهم جدول صعود کرد.

دومین تساوی این فصل لیگ در دهدشت رقم خورد؛ جایی که نفت و گاز گچساران نیمه نخست را پیروز به رختکن رفت و در حالی‌که فرصت کسب نخستین برد فصل را داشت، در نهایت برابر میزبان خود، فرازبام، با نتیجه 24–24 متوقف شد. نفت و گاز با این نتیجه به نخستین امتیاز فصل رسید و فرازبام نیز 5 امتیازی شد.

در کرمان و در دیداری بسیار نزدیک، مس کرمان با نتیجه 30–29 نیروی زمینی سبزوار را شکست داد و با توجه به استراحت سایپا در این هفته و تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم، به صدر جدول رسید.

سپاهان نوین نیز این هفته در اصفهان از سنگ‌آهن بافق پذیرایی کرد و در حالی‌که در آغاز مسابقه از مهمان خود عقب افتاده بود، در نهایت توانست با جبران گل‌های خورده 24–19 پیروز شود و جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد. سنگ‌آهن که هفته گذشته نیز شکست خورده بود، اکنون در خطر سقوط به قعر جدول قرار دارد.

در حساس‌ترین بازی هفته، استقلال کازرون مقابل فولاد مبارکه سپاهان در یک دیدار پر برخورد با نتیجه 26–24 به پیروزی رسید تا امتیازات خود را دو رقمی کند و ضمن افزایش فاصله‌اش با سپاهان، دومین شکست پیاپی تیم اصفهانی را رقم بزند.

نتایج کامل هفته هفتم لیگ برتر هندبال:

پرواز هوانیروز 28–30 هپکو اراک

فرازبام خائیز دهدشت 24–24 نفت و گاز گچساران

استقلال کازرون 26–24 فولاد مبارکه سپاهان

مس کرمان 30–29 نیروی زمینی سبزوار

سپاهان نوین اصفهان 24–19 سنگ‌آهن بافق

گفتنی است در پایان هفته هفتم لیگ برتر هندبال، مس کرمان با 12 امتیاز صدرنشین است و سایپا هم‌امتیاز با این تیم به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار دارد. استقلال کازرون با 11 امتیاز سوم است و فولاد مبارکه سپاهان و سپاهان نوین به ترتیب با 8 و 6 امتیاز در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. در نیمه پایینی جدول، نیروی زمینی با 6، فرازبام دهدشت با 5 و پرواز هوانیروز با 4 امتیاز در جایگاه‌های ششم تا هشتم قرار گرفته‌اند. هپکو با 3 امتیاز نهم است و سنگ‌آهن بافق با 2 امتیاز، بالاتر از نفت و گاز گچسارانِ یک‌امتیازی در انتهای جدول قرار دارد.

انتهای پیام/