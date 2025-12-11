به گزارش‌ ایلنا، بسکتبال طبیعت که حریفی مدعی در این فصل محسوب می‌شود، برابر استقلال و ستاره‌هایش شکست خورد.

نماینده فصل گذشته ایران در آسیا، بعد از این بازی و شکست برابر آبی‌ها با طرحی کنایه‌آمیز مواجه شد. طبیعت که اسپانسر و حامی فصل گذشته پرسپولیس نیز محسوب می‌شد، در این فصل با باخت برابر آبی‌ها اکنون رقابت سخت‌تری برای تکرار موفقیت خود پیش رو خواهد داشت.

