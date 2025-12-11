پوستر کنایهآمیز استقلال بعد از برد بزرگ + عکس
تیم بسکتبال استقلال موفق شد در دیداری نزدیک مدعی قهرمانی را شکست دهد تا پوستری کنایهآمیز را برای آن منتشر کند.
به گزارش ایلنا، بسکتبال طبیعت که حریفی مدعی در این فصل محسوب میشود، برابر استقلال و ستارههایش شکست خورد.
نماینده فصل گذشته ایران در آسیا، بعد از این بازی و شکست برابر آبیها با طرحی کنایهآمیز مواجه شد. طبیعت که اسپانسر و حامی فصل گذشته پرسپولیس نیز محسوب میشد، در این فصل با باخت برابر آبیها اکنون رقابت سختتری برای تکرار موفقیت خود پیش رو خواهد داشت.