تمرین زیر پل: پیام اعتراضی رامین رضاییان + فیلم

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان در شرایطی که طی هفته‌های اخیر کمتر در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته، با انجام تمرینات انفرادی در فضای باز و زیر پل، تلاش کرده است آمادگی بدنی خود را حفظ کند.

این اقدام در حالی انجام شده که او در بازی‌های گذشته دقایق محدودتری در اختیار داشته و این موضوع به‌عنوان نوعی اعتراض خاموش نسبت به نیمکت‌نشینی‌های پیاپی تلقی می‌شود.

حجم ویدیو: 6.45M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37 دانلود ویدیو

رضاییان که از بازیکنان باتجربه و تأثیرگذار تیم محسوب می‌شود، در تمرینات اختصاصی خود روی حفظ شرایط جسمانی تمرکز کرده است تا در صورت اعتماد کادر فنی، بتواند دوباره به ترکیب بازگردد. شرایط او در ادامه رقابت‌ها و نحوه استفاده کادر فنی از این مدافع باتجربه در هفته‌های آینده مورد توجه خواهد بود.

انتهای پیام/