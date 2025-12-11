خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمرین زیر پل: پیام اعتراضی رامین رضاییان + فیلم

تمرین زیر پل: پیام اعتراضی رامین رضاییان + فیلم
کد خبر : 1726228
لینک کوتاه کپی شد.

رامین رضاییان برای حفظ آمادگی خود در روزهای نیمکت‌نشینی، تمرینات انفرادی را در فضایی خارج از امکانات باشگاه انجام داده است.

به گزارش ایلنا، رامین رضاییان در شرایطی که طی هفته‌های اخیر کمتر در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته، با انجام تمرینات انفرادی در فضای باز و زیر پل، تلاش کرده است آمادگی بدنی خود را حفظ کند.

این اقدام در حالی انجام شده که او در بازی‌های گذشته دقایق محدودتری در اختیار داشته و این موضوع به‌عنوان نوعی اعتراض خاموش نسبت به نیمکت‌نشینی‌های پیاپی تلقی می‌شود.

حجم ویدیو: 6.45M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37 دانلود ویدیو

رضاییان که از بازیکنان باتجربه و تأثیرگذار تیم محسوب می‌شود، در تمرینات اختصاصی خود روی حفظ شرایط جسمانی تمرکز کرده است تا در صورت اعتماد کادر فنی، بتواند دوباره به ترکیب بازگردد. شرایط او در ادامه رقابت‌ها و نحوه استفاده کادر فنی از این مدافع باتجربه در هفته‌های آینده مورد توجه خواهد بود.

تمرین زیر پل: پیام اعتراضی رامین رضاییان + فیلم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری