به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه سان، مقامات فیفا ممکن است مجبور شوند محل برگزاری دیدار ایران و مصر در جام‌جهانی ۲۰۲۶ را تغییر دهند؛ تصمیمی که پس از اعتراض رسمی هر دو فدراسیون به برنامه‌ریزی یک رویداد مرتبط با جامعه همجنسگرایان در روز مسابقه اتخاذ شده است.

پیش از انجام قرعه‌کشی جام‌جهانی، کمیته محلی سازمان‌دهنده مسابقات در شهر سیاتل اعلام کرد که دیدار ۲۶ ژوئن در ورزشگاه «لومن فیلد» را به‌دلیل هم‌زمانی با «هفته پراید»، به این مناسبت اختصاص می‌دهد.

اما با مشخص‌شدن اینکه آن بازی میان ایران و مصر برگزار خواهد شد؛ دو کشوری که قوانین‌شان رفتارهای همجنس‌گرایانه را ممنوع می‌داند، اعتراض‌ها آغاز شد.

اعتراض رسمی ایران و مصر

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، این تصمیم را «غیرمنطقی و غیرقابل‌قبول» دانست و گفت:«هم ما و هم مصر به‌طور رسمی اعتراض کرده‌ایم، چون این اقدام تأیید یک جریان خاص است و باید حتماً این موضوع بررسی شود.»

در همین حال، فدراسیون فوتبال مصر نیز نامه‌ای رسمی به متیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، ارسال کرده و هرگونه برنامه یا مراسم مرتبط با حمایت از همجنس‌گرایی در روز مسابقه را رد کرده است.

واکنش سیاتل؛ تصمیم پابرجاست

با وجود اعتراض دو کشور، مسئولان محلی برگزاری مسابقه در سیاتل اعلام کرده‌اند که برنامه‌های خود را تغییر نخواهند داد.

هانا تدسه، معاون ارتباطات «سیاتل ۲۰۲۶»، تأکید کرد:«نقش ما آماده‌سازی شهر برای میزبانی مسابقات و مدیریت تجربه تماشاگران در فضای شهر است. ما مطابق برنامه، همکاری خود را با گروه‌های مرتبط با این موضوع و فعالان ادامه می‌دهیم تا جشن‌های موجود در سراسر واشنگتن بیشتر شود.»

احتمال جابه‌جایی مسابقه؛ ونکوور گزینه جایگزین

کاوه صلحکل، خبرنگار ورزشی، می‌گوید احتمال دارد پشت درهای بسته «تلاش‌هایی برای انتقال این دیدار به ونکوور» در جریان باشد. او در گفت‌وگو با اسکای‌اسپورتس افزود:«در همان گروه یک بازی دیگر میان نیوزیلند و بلژیک وجود دارد. فیفا می‌تواند این دو مسابقه را جابه‌جا کند؛ یکی در سیاتل برگزار شود و دیگری در ونکوور.»

او با اشاره به تفاوت دیدگاه هواداران و فدراسیون‌ها توضیح داد:«اینکه فدراسیون ایران و مصر مخالف هستند، به این معنی نیست که هوادارانِ حاضر در ورزشگاه نیز همین نظر را داشته باشند. شاید بسیاری از تماشاگران استقبال کنند و برخی هم نپذیرند؛ باید واکنش آنان را دید.»

سناریوی احتمالی

در صورت انتقال بازی، دیدار ایران و مصر در ورزشگاه «بی‌سی‌پلیس» ونکوور برگزار خواهد شد؛ موضوعی که تصمیم نهایی آن هنوز از سوی فیفا اعلام نشده و همچنان در مرحله بررسی است.

