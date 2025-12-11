خبرگزاری کار ایران
رسوایی جدید برای کاپیتان فنرباغچه

بازداشت ستاره ای که کارتال میخواست به پرسپولیس بیاورد
شرط بندی اینبار گریبان کاپیتان فنرباغچه را گرفت و او با این اتهام در حال حاضر بازداشت شده است.

به گزارش ایلنا، یانداش کاپیتان باشگاه فنرباغچه ترکیه  که در راستای تحقیقات از رسوایی بزرگ شرط بندی غیر قانونی در فوتبال ترکیه در بازداشت به سر می برد؛ از طرف دادستانی این کشور متهم به شرط بندی در مسابقه اخیر فنرباغچه مقابل اشتوتگارت در لیگ اروپا شده است.

تحقیقات دادستانی ترکیه درباره شرط‌بندی و دستکاری نتایج در فوتبال این کشور وارد مرحله‌ای جدید شده و حالا بازی فنرباغچه – اشتوتگارت در لیگ اروپا نیز زیر بررسی قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد شرط‌بندی‌های مشکوکی روی عملکرد اسماعیل یوکسک انجام شده، از جمله پیش‌بینی دقیق کارت زرد او در دقیقه ۹۸ و تعداد خطاهایش. این شرط‌ها توسط ارسن دیکمان ثبت شده که با مرت هاکان یانداش بازیکن فنرباغچه ارتباط نزدیک دارد. هر دو نفر بازداشت شده‌اند و به دستکاری مسابقات متهم هستند.

پلیس همچنین چند بازی دیگر فنرباغچه را بررسی می‌کند. دنیز اونداو مهاجم اشتوتگارت گفته در پایان بازی با یوکسک درگیری داشته ولی باور ندارد او عمداً برای شرط‌بندی خطا کرده باشد و گرفتن کارت زرد در آن لحظه طبیعی بوده است.

جالب اینجاست که یانداش همان بازیکنی است که در زمان حضور اسماعیل کارتال در پرسپولیس نیز شایعاتی در این باره مطرح بود که کارتال به دنبال انتقال او به یک باشگاه ایرانی است.  

 

