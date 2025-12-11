قرعهکشی جام جهانی زیر سایه ترامپ؛ نمایش به جای جشن فوتبال
مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ که باید جشن وحدت فوتبال جهان باشد، به شکلی غیرمنتظره به صحنه نمایش دونالد ترامپ تبدیل شد. از نحوه حضور او روی صحنه تا اهدای «جایزه صلح فیفا»، همهچیز بیشتر رنگ و بوی سیاست داشت تا فوتبال.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی جام جهانی که قرار است نماد شادی، هیجان و رقابت منصفانه باشد، در واشنگتن بیش از آنکه به فوتبال مربوط باشد، به یک نمایش سیاسی و ستایش غیررسمی از دونالد ترامپ شباهت داشت.
لحظهای که جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در جریان مراسم تلاش کرد مسیر حرکت رئیسجمهور آمریکا را روی صحنه هدایت کند و در نهایت با جمله «هر طور دوست دارید» تسلیم شد، کل فضای سردرگم و نامتعارف مراسم را خلاصه کرد؛ لحظهای دهثانیهای که از همان ابتدا نشان داد این مراسم قرار نیست شبیه قرعهکشیهای معمول باشد.
در حالیکه قرعهکشی جام جهانی باید برای دقایقی جهانیان را از سیاست، تنشها و جنگها دور کند، این مراسم بهجای ایجاد حس همدلی میان سه میزبان جام جهانی (آمریکا، کانادا و مکزیک)، در عمل به بزرگداشت یک فرد خاص تبدیل شد؛ بزرگداشتی که روح واقعی فوتبال را تحتالشعاع قرار داد. فوتبال از نگاه هواداران عاشقانهاش قرار است درباره اتحاد، تفاوتها و هیجان مشترک باشد، اما این مراسم بیشتر به نمایش استثناگرایی یک کشور و یک فرد خاص شباهت داشت.
توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، با لحنی محتاط اما واضح گفت: «با این شیوه مشکل شخصی نداشتم، اما واقعاً میشد تمام این نمایشها را کنار گذاشت. جای چنین چیزهایی اینجا نبود. از ابتدا میدانستم این مراسم قرار نیست برای بینش عمیق فوتبالی برگزار شود.»
نمایشی به سبک اینفانتینو
ریشه این شلوغیها از همان ابتدا در سخنان اینفانتینو پیدا بود. رئیس ۵۵ ساله فیفا تلاش میکرد نقش یک مجری هیجانی و شوخیپرداز را ایفا کند؛ نقشی که اغراقشده و بعضاً خارج از عرف بود. او با شعار «چون در آمریکا هستیم باید شو برگزار کنیم» عملاً مسیر مراسم را مشخص کرد.
او برای چند دقیقه سالن را وادار کرد شعار «آمریکا»، «کانادا» و «مکزیکو» سر بدهند، اما این تنها زمانی بود که سه میزبان را به یک اندازه در مرکز توجه قرار داد. در ادامه، همهچیز تقریباً حول آمریکا و شخص ترامپ چرخید.
جسی مارش، سرمربی کانادا، که خود آمریکایی است، بعداً گفت: «کاملاً آمریکایی بود… خیلی هم آمریکایی!» مکزیک تقریباً سهمی از توجه مراسم نداشت و درباره کانادا نیز فقط اشارهای گذرا شد.
ترامپ که بارها علاقهاش به فوتبال را بزرگنمایی کرده، هنگام روی صحنه آمدن تنها توانست بگوید «فکر میکنم پله یکی از بزرگان تاریخ بوده.» سپس همان شوخی تکراری اینفانتینو درباره استفاده از واژه «ساکر» را ادامه داد؛ شوخیای که واکنش جدیای هم نگرفت.
جایزه صلح فیفا؛ یک غافلگیری بحثبرانگیز
بخش جنجالی مراسم، اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا» به ترامپ بود؛ جایزهای که حتی بسیاری از اعضای داخلی فیفا هم از وجودش خبر نداشتند. ویدئوی معرفی جایزه با لحنی حماسی درباره «رهبرانی که با تلاشهای دیپلماتیک صلح و ثبات ایجاد کردهاند» آغاز شد و سپس نام ترامپ اعلام شد.
وقتی ترامپ روی صحنه آمد، اینفانتینو با شور و هیجان مدالی درخشان به گردنش آویخت. ترامپ هم بیدرنگ گفت: «همین حالا میپوشمش»، و مدال را به گردن انداخت.
اما هیچ چیز در این مراسم با واقعیتی که خارج از سالن جریان داشت، همخوان نبود. ایران تهدید به تحریم مراسم کرده بود، زیرا اعضای هیئت همراهش ویزا نگرفته بودند. شهروندان کشورهایی مانند هاییتی همچنان با سختترین محدودیتهای سفر به آمریکا روبهرو هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از فیفا خواسته بود درباره وضعیت حقوق بشر در مسیر جام جهانی ۲۰۲۶ موضعگیری کند؛ درخواستهایی که در این مراسم کاملاً نادیده گرفته شد.
شباهت این وضعیت با اعتراضهای پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر هم محسوس بود، آن زمان که اینفانتینو در واکنش به انتقادات گفته بود در کودکی بهخاطر رنگ موهایش مسخره میشده!
قرعهکشی یا نمایش؟
پس از همه این نمایشها، قرعهکشی اصلی تنها ۲۰ دقیقه طول کشید. فیفا برای اجرای برنامه از چهرههای بزرگی دعوت کرده بود؛ از متیو مککانهی گرفته تا شکیل اونیل، تام تمامیبردی و آرون جاج. حتی وین گرتزکی، تنها نماینده کانادایی روی صحنه، هنگام اعلام نام کشورها چند بار اشتباه خواند و لحظهای طنزآلود اما نشانه ضعف اجرا رقم زد.
هیمر هالگریمسون، سرمربی تیم ملی ایرلند، بیپرده گفت: «فوتبال اینجا در اولویت دوم بود و نمایش اولویت داشت. من در قرعهکشیهای زیادی شرکت کردهام، اما در این یکی فوتبال اصلاً محور اصلی نبود.»
در بخش پایانی مراسم، گروه «ویلج پیپل» با لبخوانی آهنگ YMCA روی صحنه رفت و مراسم با رقص ترامپ در بالکن سالن خاتمه یافت؛ پایانی که پیام روشنی داشت: رئیسجمهور آمریکا توانست قرعهکشی جام جهانی را کاملاً تحتالشعاع قرار دهد و خودش هم این را خوب میدانست.
منبع: گل