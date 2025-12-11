خبرگزاری کار ایران
حمایت یورگن کلوپ از محمد صلاح (ویدئو)

یورگن کلوپ، سرمربی سابق لیورپول، از محمد صلاح حمایت کرد.

به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ سرمربی سابق لیورپول می گوید: خیلی ها نمی دانند چه طور باید با ستاره مصری کار کنند.

کلوپ در مورد مدیریت محمد صلاح و سال‌هایی که کنار هم در لیورپول کار کردند، توضیحاتی داده است.

هفت سال حضور مشترک کلوپ و صلاح در آنفیلد، یکی از موفق‌ترین دوره‌های تاریخ باشگاه بود؛ دوره‌ای که با قهرمانی لیگ برتر، فتح لیگ قهرمانان اروپا و کسب چند جام دیگر همراه شد.

با وجود این موفقیت‌ها، جاه‌طلبی بی‌وقفه صلاح در سال‌های اخیر گاهی باعث ایجاد حاشیه‌هایی شد؛ یکی از نمونه‌های مشهورش هم درگیری لفظی او با کلوپ در بازی مقابل وست‌هم در مه ۲۰۲۴ بود که سر و صدای زیادی به پا کرد. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره آینده صلاح، BBC در مستند «Mo Salah: Never Give Up»  (مو صلاح: هرگز تسلیم نشو) بخشی از صحبت‌های کلوپ درباره این بازیکن را منتشر کرده است.

کلوپ در این مستند می‌گوید:«نمی‌توانم بگویم کار کردن با محمد ساده است، اما سخت هم نیست. تنها زمانی ممکن است بین شما و او مشکلی پیش بیاید که بازی نکند یا تعویض شود. همه ما محصول گذشته‌مان هستیم؛ جایی که بزرگ شدیم و شرایطی که تجربه کردیم. محمد خیلی زود فهمید باید بیشتر از بقیه تلاش کند. او همیشه جلو رفته و هیچ‌وقت متوقف نشده؛ این بخشی از شخصیت اوست.»

او در ادامه می‌گوید:«بعد از هر تعطیلات تابستانی، صلاح با یک ویژگی تازه برمی‌گشت؛ انگار کل تابستان را روی تمرین یک پاس یا مهارت جدید گذاشته باشد. ما همیشه همدیگر را به سمت بهتر شدن هل می‌دادیم و نمی‌گذاشتیم روند پیشرفتمان قطع شود. لحظه‌ای که جام لیگ برتر را بالا بردیم، پیوندی ساخت که فراموش‌نشدنی است. صلاح در تاریخ، یکی از بزرگ‌ترین‌ها باقی خواهد ماند.»

