تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش ایلنا، این هفته لیگ برتر، بیش از همیشه زیر سایه تصمیمات فردی بازیکنان قرار داشت؛ از دروازه‌بان‌های جوانی که با کمترین خطا تیم‌شان را نجات دادند، تا هافبک‌ها و مهاجمانی که با یک لحظه هوش یا جسارت، سرنوشت بازی‌ها را تغییر دادند.

عملکردهای فردی آن‌قدر فایل توجه بود که در بعضی مسابقات، نتیجه تنها با یک حرکت تعیین شد و همین موضوع انتخاب ترکیب تیم منتخب ایلنا را سخت‌تر از همیشه کرد. در ادامه، تک‌تک این چهره‌ها را مرور می‌کنیم.

محمدرضا دیناروند - دروازه‌بان - خیبر خرم‌آباد

دروازه‌بان جوان خیبر یکی از مطمئن‌ترین عملکردهای هفته را داشت. دیناروند برابر استقلال خوزستان نمایش کم‌نقصی ارائه کرد، چند واکنش حیاتی داشت و در نهایت توانست دروازه‌اش را بسته نگه دارد؛ کلین‌شیتی که زمینه‌ساز پیروزی ارزشمند یک‌برصفر تیمش شد.

آریا یوسفی - دفاع راست - سپاهان

مدافع راست ملی‌پوش سپاهان بار دیگر کیفیت بالای خود را به نمایش گذاشت. یوسفی که در اردوی تیم ملی هم مورد اعتماد امیر قلعه‌نویی است، مقابل آلومینیوم اراک ۸۷ دقیقه با تمرکز بالا بازی کرد و یکی از بهترین بازیکنان زمین بود. نقش او در پیروزی یک‌برصفر سپاهان کاملاً مشهود بود.

سیروس صادقیان - دفاع میانی - چادرملو اردکان

صادقیان باتجربه ستون خط دفاع چادرملو بود و فراتر از وظایف دفاعی‌اش ظاهر شد. او در پیروزی ۲-۱ برابر فجرسپاسی، روی ارسال هادی حبیبی‌نژاد با یک ضربه دقیق، گل اول تیمش را به ثمر رساند و هفته‌ای کامل را پشت سر گذاشت.

شاهین طاهرخانی - دفاع میانی - ذوب‌آهن

مدافع بلندقامتی که در تساوی بدون گل ذوب‌آهن مقابل تراکتور یکی از ارکان کلین‌شیت تیمش بود. طاهرخانی با چند دفع توپ و پوشش‌های به‌موقع، مهاجمان تراکتور را مهار کرد و به‌حق در جمع بهترین‌های هفته قرار گرفته است.

احسان حاج‌صفی - دفاع چپ - سپاهان

بازیکن باتجربه و ملی‌پوش سپاهان یک‌بار دیگر ثابت کرد چرا یکی از پایدارترین چهره‌های فوتبال ایران است. حاج‌صفی در برد یک‌برصفر تیمش برابر آلومینیوم عملکردی بسیار مؤثر داشت و از متریکا نمره ۷.۶ دریافت کرد؛ آماری که نشان‌دهنده نقش پررنگ او در ساختار تاکتیکی سپاهان است.

امیرحسین جولانی - وینگر راست - مس رفسنجان

تنها نماینده مسِ قعرنشین در تیم منتخب هفته، اما با نمایشی چشمگیر. جولانی در تساوی بدون گل مقابل فولاد باوجود نرسیدن تیمش به گل، بارها خط دفاعی حریف را آزار داد، با سرعت و جسارتش خلق موقعیت کرد و یکی از نقاط روشن تیم تارتار بود.

اوستون ارونوف - هافبک - پرسپولیس

ستاره هفته سیزدهم بی‌تردید ارونوف بود. هافبک ازبک پرسپولیس با یک ضربه چیپ فوق‌العاده زیبا دروازه پیکان را گشود و سه امتیاز حیاتی را برای تیم اوسمار ویه‌را به ارمغان آورد. او در تمام دقایق حضورش، ریتم میانی پرسپولیس را در دست داشت.

محمدعلی‌نژاد - هافبک - ملوان

هافبک دونده و پرتلاش ملوان در بازی برابر استقلال تهران نقشی کلیدی داشت. او با گلی که به ثمر رساند، رؤیای برد استقلال را نقش بر آب کرد و بازی را به تساوی ۱-۱ کشاند. علی‌نژاد که سابقه حضور در سپاهان و آلومینیوم را هم دارد، یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان این هفته بود.

آرش رضاوند - وینگر چپ - سپاهان

شاگرد آماده محرم نویدکیا یکی از زیباترین گل‌های هفته و شاید فصل را به ثمر رساند. رضاوند با یک ضربه والی تماشایی دروازه آلومینیوم را گشود و سپاهان را به پیروزی و صدرنشینی رساند. او در فرم ایده‌آل به سر می‌برد و یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های این تیم شده است.

علی علیپور - مهاجم - پرسپولیس

علیپور در این هفته به‌شدت فعال و مؤثر ظاهر شد. اگرچه یک گل او آفساید اعلام شد، اما عملکرد کلی‌اش با نمره ۷.۴۸ از سایت متریکا در حد یک مهاجم برتر بود. او مدام مدافعان پیکان را تحت فشار گذاشت و در جریان بازی تأثیرگذار ظاهر شد.

پوریا شهرآبادی - مهاجم - گل‌گهر | پدیده منتخب هفته

شهرآبادی، جوان آینده‌دار گل‌گهر، یکی از چهره‌های درخشان این هفته بود. او از ابتدا مقابل شمس‌آذر به میدان رفت و روی تنها گل تیمش نقش مستقیم داشت؛ با سماجت روی توپ، پاس در عمق دقیق‌اش رضا اسدی را صاحب موقعیت کرد تا گل اول مسابقه شکل بگیرد. شهرآبادی که فصل گذشته نخستین بار توسط تارتار فرصت بازی در لیگ برتر را پیدا کرد، در این فصل نیز به تناوب در ترکیب قرار می‌گیرد و حالا با عملکردی پخته‌تر در حال تبدیل شدن به یکی از کشفیات جدید گل‌گهر است.

ترکیب تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر از نگاه ایلنا

دروازه‌بان:

محمدرضا دیناروند (خیبر خرم‌آباد)

مدافعان:

آریا یوسفی (سپاهان)

سیروس صادقیان (چادرملو اردکان)

شاهین طاهرخانی (ذوب‌آهن)

احسان حاج‌صفی (سپاهان)

هافبک‌ها و وینگرها:

امیرحسین جولانی (مس رفسنجان)

اوستون ارونوف (پرسپولیس)

محمدعلی‌نژاد (ملوان)

آرش رضاوند (سپاهان)

مهاجمان:

علی علیپور (پرسپولیس)

پوریا شهرآبادی (گل‌گهر)

