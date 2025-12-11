درخشش ایران در پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ با یک طلا و هفت مدال نقره و برنز
رقابتهای پارامچاندازی در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ با حضور ۳۱ ورزشکار ایرانی آغاز شد و نمایندگان کشورمان در دو بخش دست چپ و دست راست مجموعاً به یک مدال طلا، چهار نقره و چهار برنز دست یافتند.
به گزارش ایلنا، مرحله نخست مسابقات پارامچاندازی در چارچوب پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ از صبح امروز در دبی آغاز شد و ایران با ترکیبی از ورزشکاران نابینا، معلولین ایستاده و معلولین نشسته عملکرد موفقی به ثبت رساند. این رقابتها در سه رده و با تعداد ۳۱ ورزشکار ایرانی پیگیری میشود.
در بخش دست چپ، تیم ایران کار خود را با نتایج قابل توجه در رده دختران آغاز کرد. در گروه نابینایان و در وزن ۶۰+ کیلوگرم، کوثر قرایی عنوان قهرمانی را به دست آورد و زهرا شیری به نشان نقره رسید. در رده ایستاده دختران نیز و در همین دسته وزنی، رقیه آقابابایی نایبقهرمان شد و مهلا هودانلو به مدال برنز دست یافت.
در ادامه و در مسابقات بخش ایستاده پسران، وزن ۶۵+ کیلوگرم با حضور دو نماینده از ایران دنبال شد. حیدر جعفرزاده در این بخش به مدال نقره رسید و محمدحسین ابراهیمزاده سوم شد و برنز گرفت.
مرحله دوم رقابتها با برگزاری مسابقات دست راست ادامه یافت. در وزن ۶۰- کیلوگرم رده ایستاده دختران، یاسمین عمادی عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد و نرگس عیوضی به مدال برنز رسید. در بخش نشسته پسران نیز محمدمهدی البوغبیش با ایستادن روی سکوی سوم، یک مدال برنز دیگر برای ایران ثبت کرد. ابوالفضل خدادوست نیز در همین رده چهارم شد.
با پایان رقابتهای امروز، کاروان پارامچاندازی ایران با یک طلا، چهار نقره و چهار برنز روز نخست مسابقات جوانان آسیا را پشت سر گذاشت و نمایندگان کشورمان امیدوارند در ادامه رقابتها تعداد مدالهای خود را افزایش دهند.