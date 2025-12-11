خبرگزاری کار ایران
حمایت عجیب و کم سابقه بازیکنان رئال مادرید از ژابی آلونسو

در رئال مادرید همه برای حمایت از ژابی صف کشیدند.

به گزارش ایلنا،  پس از شکست رئال مادرید در بازی خانگی مقابل منچسترسیتی در هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا، بازیکنان سرشناس این باشگاه در مصاحبه‌های مختلف  تلاش کردند نشان دهند که شایعات مربوط به نارضایتی در تیم حقیقت ندارد و همگی پشت سر ژابی ایستاده‌اند.

شوآمنی: سرمربی برنامه‌های مشخصی برای ما تعیین کرد، اما اجرای درستش برعهده ما بود و کوتاهی از سمت خودمان بود. باید شدت و تمرکز بیشتری داشته باشیم. تقصیر ماست، نه ژابی؛ ما کاملاً پشتیبان او هستیم.

رودریگو: این روزها برای تیم و مربی‌مان دوره دشواری است. ما کنار او هستیم و حرف و حدیث‌هایی که مطرح می‌شود درست نیست. شادی گلم را با در آغوش گرفتن ژابی انجام دادم تا نشان بدهم در این دوران سخت، پشت او ایستاده‌ام.

کورتوا: همه اعضای تیم بدون استثنا از سرمربی‌مان حمایت می‌کنند.

بلینگام: ما کاملاً پشت ژابی هستیم. رابطه من با او عالی است و این را از صمیم قلب می‌گویم.

آسنسیو: صد درصد پشت سر سرمربی‌مان هستیم. پیام‌ها و صحبت‌های او در رختکن برایمان کاملاً قابل درک و قابل پذیرش است.

