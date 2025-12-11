خبرگزاری کار ایران
اعلام فهرست ۲۶ بازیکن تیم ملی امید برای مینی‌کمپ اراک

تیم ملی فوتبال امید ایران در ادامه برنامه آماده‌سازی خود برای جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، از ۲۵ تا ۲۷ آذر در اراک مینی‌کمپی سه‌روزه برگزار می‌کند و در این اردو یک دیدار دوستانه نیز برابر آلومینیوم اراک انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران در مسیر آماده‌سازی برای حضور در مسابقات جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، برنامه جدیدی را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس قرار است از ۲۵ تا ۲۷ آذر، مینی‌کمپی سه‌روزه در شهر اراک برگزار شود که طی آن یک مسابقه تدارکاتی با تیم آلومینیوم اراک نیز پیش‌بینی شده است.

امیدرضا روانخواه، سرمربی تیم ملی امید، فهرست ۲۶ بازیکن دعوت‌شده به این مینی‌کمپ را اعلام کرده که شامل اسامی زیر است:

دروازه‌بان‌ها:
محمد خلیفه، امیرمهدی مقصودی، پوریا رفیعی

مدافعان:
دانیال ایری، محمدمهدی زارع، مسعود محبی، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی، سیدمهدی مهدوی، یعقوب براجعه، ارشیا وثوقی‌فرد

هافبک‌ها:
امیرمحمد رزاقی‌نیا، عباس حبیبی، پوریا لطیفی‌فر، مهدی گودرزی، مهدی جعفری

مهاجمان:
امیررضا شیخی‌راد، یوسف مزرعه، عرفان جمشیدی، محمدحسین صادقی، حمیدرضا ضرونی، یادگار رستمی، افشین صادقی، رضا مرزبان، محمد عسگری، رضا غندی‌پور

طبق اعلام کادر فنی، پس از اتمام این مینی‌کمپ، مرحله بعدی آماده‌سازی تیم ملی امید از ۷ دی‌ماه با حضور در اردوی دبی دنبال خواهد شد. در جریان این اردو نیز تیم کشورمان روز ۱۱ دی در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی چین می‌رود.

