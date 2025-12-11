گواردیولا: هنوز برای قهرمانی آماده نیستیم
منچسترسیتی با پیروزی برابر رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو گامی بزرگ برای صعود به جمع هشت تیم برتر برداشت. پپ گواردیولا پس از مسابقه این برد را ارزشمند و سخت توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در یکی از مهمترین دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان، موفق شد با نتیجه ۲–۱ در زمین رئال مادرید به پیروزی برسد. رودریگو ابتدا میزبان را پیش انداخت اما پاسخ نیکو اورایلی و گل ارلینگ هالند در همان نیمه اول شرایط را تغییر داد تا شاگردان گواردیولا با سه امتیاز از مادرید خارج شوند.
پپ گواردیولا پس از پایان مسابقه در نشست خبری حاضر شد و درباره اهمیت این برد گفت: پیروزی در برنابئو برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر بسیار مهم است. انتظار داشتیم در دقایق پایانی زیر فشار قرار بگیریم، هرچند حریف بیشتر بازیکنانش را به خط جلو اضافه میکرد. بعضی وقتها در چنین بازیهایی بدون برتری کامل به گل میرسی؛ این هم بخشی از فوتبال است.
او عملکرد تیمش را قابل قبول اما قابل ارتقا توصیف کرد: میتوانستیم بهتر هم باشیم. بازی در این ورزشگاه همیشه فوقالعاده سخت است، بهخصوص وقتی چند بازیکن برای نخستینبار در چنین فضایی بازی میکنند. با این حال ۱۳ امتیاز داریم و صعود به مرحله بعد کاملاً دست خودمان است. این برد بعد از اتفاقات بازی برابر لورکوزن برای ما اهمیت زیادی داشت.
گواردیولا در ارزیابی فردی بازیکنان گفت: ماتئوس نونز عملکرد خوبی داشت. رایان شرکی و نیکو گونزالس فوقالعاده بودند و جرمی دوکو در بخشهای مختلف کمک زیادی کرد. هالند هم نمایش درخشانی داشت.
سرمربی سیتی خط حمله رئال را یکی از خطرناکترین خطوط تهاجمی اروپا دانست و افزود: رودریگو، وینیسیوس و جود بلینگام بازیکنان فوقالعادهای هستند و سرعتشان در خط حمله کار را برای هر تیمی سخت میکند. به همین دلیل نمیتوانی خط دفاعیات را خیلی بالا نگه داری.
گواردیولا درباره عملکرد ارلینگ هالند تأکید کرد: گل زدنهایش همه چیز را توضیح میدهد اما باید بیشتر او را در جریان بازی مشارکت دهیم. در یکی دو مسابقه اخیر کمتر در بازی حضور داشته و باید روی این مسئله کار کنیم.
او همچنین به فضای خاص سانتیاگو برنابئو اشاره کرد و گفت: این ورزشگاه همیشه تأثیرگذار است، حتی روی داور. کارت زردی که به اورایلی داد و تصمیمی که درباره رودیگر گرفت نمونهای از این فضا بود.
سرمربی سیتی درباره شانس تیمش برای قهرمانی اروپا واقعبینانه توضیح داد: هنوز آماده قهرمانی نیستیم. هدف فعلی ما رسیدن به مرحله یکهشتم نهایی است. در ماه فوریه شرایط بهتر خواهد شد و تیم با حضور در چنین بازیهایی پختهتر میشود.
او در پایان درباره صحبت کوتاهش با رودریگو گفت: به او گفتم بازیکن بزرگی است. سطح بازیاش بالا بود و خوشحالم که پس از مصدومیت دوباره برگشته است.